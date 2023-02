Italiano Teo Bok canta desde Miami con "Esperanza"

El nuevo tema nació de las profundidades del corazón de Teo Bok, quien escribió el himno desde Miami como un sincero tributo a su mentor, amigo y mánager, quien lucha contra el cáncer desde los últimos dos años.

Según el intérprete, el resultado de la producción es un recordatorio de empoderamiento e inspiración para los oyentes de todo el mundo: a pesar de las experiencias difíciles, siempre habrá esperanza. Y es esa esperanza conducirá a la luz del sol de los mejores días que vendrán.

"De todas las canciones que he escrito en los últimos 10 años, ninguna se compara con el significado que esta tiene para mí. Esta canción me dio fuerza cuando no la tenía y me dio esperanza en mis días más difíciles. La música es un instrumento que cambió mi vida y el impacto que un artista puede tener en la vida de los demás es único. Esperanza no solo representa la historia de fortaleza de una persona sumamente importante para mí, sino el mensaje que quiero llevar conmigo y enviar al mundo ahora y en el futuro de mi carrera. Estoy emocionado de compartirlo con el mundo y espero que pueda dar fuerza a todos los que lo necesitan", expresó Teo Bok a través de un comunicado.

Esperanza también cuenta con un videoclip disponible en YouTube. Filmado bajo la dirección de Jesús Adrianza en Miami, el conmovedor clip comprende escenas íntimas capturadas en Art House Studios, alrededor de Miami Beach y en Wynwood, que exploran tres momentos diferentes que se atraviesan en la vida: la felicidad, la adversidad y la batalla por ser mejores. Los espectadores ven cómo Teo Bok se encuentra dividido entre estos momentos significativos; las emociones complejas que experimenta cobran vida visualmente a través de diversos escenarios, atuendos llamativos e iluminación envolvente.

Embed

Además del lanzamiento de este tema, el cantante italiano emprenderá una gira en Estados Unidos y España.

FUENTE: REDACCIÓN