J Balvin confiesa porqué está ausente en las redes sociales

“Realmente en este momento he estado enfocado en mi familia. Me fui de las redes; estoy conectado a mi realidad, a mi familia, y eso me ha enseñado mucho, a vivir más el presente. Obviamente extraño mis fans y sus comentarios, pero por el momento debido vamos a regresar”, dijo en exclusiva a la revista Billboard .

En junio del año pasado, José Álvaro Osorio Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer dieron la bienvenida a su primer hijo, Río. Y aunque ha asistido a eventos sociales, como en el cumpleaños del exjugador de la NBA Michael Jordan en donde cantó, el también empresario ha preferido dejar las publicaciones para otro momento y disfrutar del momento.

“Obviamente echo de menos a mis fans, pero cuando sea el momento adecuado, volveré”, comentó.

En ese sentido, el intérprete de 6 A.M. señaló que tampoco ha vuelto a lanzar sencillos porque trabaja en música y material suficiente para crear un nuevo disco.

“He hecho música para pasarla bien como siempre. Todavía no tengo un concepto, no tengo un álbum por hacer. Pero es porque quiero tener un concepto claro, diferente y fresco. Posiblemente en estos días la musa llega y me viene el concepto y de ahí nace un álbum. Puede ser este año, puede ser el próximo”, agregó.

El cantautor de 37 años también destacó que en este tiempo también ha estado comprometido con impulsar la carrera de nuevos talentos, así como lo hizo con Bad Bunny, Karol G, Rosalía y Feid, especialmente con La Gabi, una rapera dominicana con quien firmó recientemente.

“Estoy totalmente enamorado de lo que hace. En el futuro me gustaría trabajar con ella, pero quiero que trabaje duro para ganarse su espacio (en la industria). Me encanta muchísimo Blessd y Ryan Castro que ya lo conocen, del reggaetón colombiano. Pero en este momento, La Gabi me interesa mucho y seguiré viendo quiénes vienen por ahí porque me encanta colaborar y elevar eso”, aseveró.

