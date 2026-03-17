Aseguran que Leonardo DiCaprio evalúa un futuro serio con Vittoria Ceretti

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio posa en la alfombra roja a su llegada a los Premios BAFTA de Cine de la Academia Británica en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.

MIAMI.- La asistencia de Leonardo DiCaprio a los Óscar junto a Vittoria Ceretti parece evidenciar que el actor vislumbra un romance más serio de lo que han sido sus relaciones anteriores. Así lo dio a conocer una fuente cercana a la revista de entretenimiento People .

"Esta relación con Vittoria se siente diferente y más seria. Él se preocupa sinceramente por ella. Puede que no estén listos para casarse, pero por primera vez Leo está abierto a un futuro serio", dijo el informante.

"Vittoria también tiene su propia vida y es muy independiente, lo cual le resulta atractivo, especialmente cuando está fuera por rodajes y tiene largas jornadas en el set", añadió.

Asimismo, el insider señaló que el protagonista de One Battle After Another, y quien estuvo nominado en la edición 98 de los Premios de la Academia a mejor actor, es bastante cariñoso con la top model.

"Es mucho más cariñoso abiertamente con Vittoria de lo que sus amigos lo han visto ser con cualquier otra novia".

Romance

Leonardo y la modelo de 27 años se conocieron en Milán en 2023. Entre las primeras salidas en las que fueron vistos juntos, los famosos compartieron un café y helado en Santa Bárbara.

Según la revista HOLA, apenas un mes después, Ceretti conoció a la madre del galardonado actor en una visita al museo en Milán.

Aunque es la primera vez que se les ve juntos durante un evento como los Premios de la Academia, se supo que el año pasado ambos compartieron durante la cena de la Met Gala.