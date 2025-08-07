Jack Osbourne rinde emotivo homenaje a su padre, Ozzy Osbourne

La publicación mostró también a Ozzy Osbourne en su faceta más entrañable: como abuelo de Pearl, Andy, Minnie y Maple, los hijos de Jack

MIAMI.- Tras la reciente muerte de Ozzy Osbourne , su hijo menor, Jack Osbourne, ha compartido por primera vez sus sentimientos públicamente. A través de una emotiva publicación en Instagram, el productor y conductor rindió homenaje al legado musical y personal de su padre , recordándolo como un hombre intenso, amoroso y profundamente presente en su vida.

En el mensaje, Jack compartió imágenes y videos inéditos que muestran la cercanía entre ambos y momentos familiares junto a sus hijos. Además, abrió su corazón sobre lo que ha significado esta pérdida: “No había querido publicar nada desde la muerte de mi padre. Me dolía demasiado el corazón”, escribió.

“Seré breve, porque él detestaba los discursos largos y enredados. Fue muchas cosas para muchas personas, pero yo tuve el privilegio de formar parte del pequeño grupo que podía llamarlo ‘Papá’”, agregó.

Amor y enseñanzas

Jack también mencionó que vivió 14,501 días junto a Ozzy, una cifra que refleja los años compartidos en una relación marcada por el amor, el caos y las enseñanzas.

Para cerrar su tributo, incluyó una cita del escritor Hunter S. Thompson que, según él, encarna perfectamente el espíritu rebelde y apasionado de su padre: “La vida no debería ser un viaje hacia la tumba con la intención de llegar intacto y en perfecto estado, sino más bien derrapar en una nube de humo, completamente exhausto y gritando: ‘¡Qué viaje tan increíble!’ Ese fue mi padre. Vivió con intensidad cada día. Te amo, papá”.

La publicación mostró también a Ozzy en su faceta más entrañable: como abuelo de Pearl, Andy, Minnie y Maple, los hijos de Jack, con quienes compartió momentos llenos de ternura.

El homenaje ha conmovido a miles de fanáticos y colegas de la industria del entretenimiento, destacando no solo la figura pública del rockero, sino también al padre auténtico y entrañable que fue para su familia.