jueves 7  de  agosto 2025
CELEBRIDADES

Jack Osbourne rinde emotivo homenaje a su padre, Ozzy Osbourne

La publicación mostró también a Ozzy Osbourne en su faceta más entrañable: como abuelo de Pearl, Andy, Minnie y Maple, los hijos de Jack

La publicación mostró también a Ozzy Osbourne en su faceta más entrañable: como abuelo de Pearl, Andy, Minnie y Maple, los hijos de Jack

La publicación mostró también a Ozzy Osbourne en su faceta más entrañable: como abuelo de Pearl, Andy, Minnie y Maple, los hijos de Jack

Captura pantalla/ Instagram/ @jackosbourne
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras la reciente muerte de Ozzy Osbourne, su hijo menor, Jack Osbourne, ha compartido por primera vez sus sentimientos públicamente. A través de una emotiva publicación en Instagram, el productor y conductor rindió homenaje al legado musical y personal de su padre, recordándolo como un hombre intenso, amoroso y profundamente presente en su vida.

En el mensaje, Jack compartió imágenes y videos inéditos que muestran la cercanía entre ambos y momentos familiares junto a sus hijos. Además, abrió su corazón sobre lo que ha significado esta pérdida: “No había querido publicar nada desde la muerte de mi padre. Me dolía demasiado el corazón”, escribió.

Lee además
Dolientes y aficionados a la música llenan las calles para rendir homenaje a Ozzy Osbourne
DUELO

Revelan causa de muerte de Ozzy Osbourne
Una fotografía tomada el 23 de julio de 2025 muestra flores, velas y dibujos depositados en un monumento improvisado junto a un mural que representa al fallecido cantautor británico Ozzy Osbourne, en Birmingham, centro de Inglaterra, un día después de su muerte.  
REALEZA

Guardia real británica honra a Ozzy Osbourne

“Seré breve, porque él detestaba los discursos largos y enredados. Fue muchas cosas para muchas personas, pero yo tuve el privilegio de formar parte del pequeño grupo que podía llamarlo ‘Papá’”, agregó.

Amor y enseñanzas

Jack también mencionó que vivió 14,501 días junto a Ozzy, una cifra que refleja los años compartidos en una relación marcada por el amor, el caos y las enseñanzas.

Para cerrar su tributo, incluyó una cita del escritor Hunter S. Thompson que, según él, encarna perfectamente el espíritu rebelde y apasionado de su padre: “La vida no debería ser un viaje hacia la tumba con la intención de llegar intacto y en perfecto estado, sino más bien derrapar en una nube de humo, completamente exhausto y gritando: ‘¡Qué viaje tan increíble!’ Ese fue mi padre. Vivió con intensidad cada día. Te amo, papá”.

La publicación mostró también a Ozzy en su faceta más entrañable: como abuelo de Pearl, Andy, Minnie y Maple, los hijos de Jack, con quienes compartió momentos llenos de ternura.

El homenaje ha conmovido a miles de fanáticos y colegas de la industria del entretenimiento, destacando no solo la figura pública del rockero, sino también al padre auténtico y entrañable que fue para su familia.

Temas
Te puede interesar

Cientos de fanáticos se congregan en Birmingham por Ozzy Osbourne

Birmingham prepara multitudinaria procesión para despedir a Ozzy Osbourne

Familiares y amigos despiden a Ozzy Osbourne en una ceremonia en Birmingham

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El empresario venezolano Luis Emilio Velutini Urbina falleció el 6 de agosto de 2025 en Santo Domingo
LUTO

Muere en Santo Domingo el empresario venezolano Luis Emilio Velutini

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita el Proyecto Habitacional Sueño Guayaquileño, en Guayaquil    
ECUADOR

Daniel Noboa convoca a marchar hacia la Corte Constitucional por bloquear leyes clave

El atacante francés del PSG, Ousmane Dembélé, aplaude durante una ceremonia posterior a la victoria de su club en la Liga de Campeones, el 1 de junio de 2025.
Fútbol

Revelan a los nominados al Balón de Oro 2025

El músico Eddie Palmieri se presenta el 2 de agosto de 2009 en el Théâtre de la Mer en Sète, sureste de Francia, durante el Festival de Música FiestA.
REACCIONES

La música latina lamenta la muerte del maestro Eddie Palmieri

Se informó que los órganos de Adam Turck serán donados, un último acto de generosidad que refleja el espíritu altruista con el que vivió
SUCESO

Actor Adam Turck muere al intentar detener una disputa doméstica en Virginia

Te puede interesar

Vista panorámica del Puerto de Keelung, Taiwán.
COMERCIO MUNDIAL

Varios países negocian con Washington sus aranceles

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de salud de Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr.
SALUD

EEUU finaliza contratos federales de inversión en "vacunas" con ARNm

Imagen recreada de Inteligencia artificial.
TECNOLOGíA

OpenAI lanza ChatGPT-5, su nuevo modelo de IA generativa

Sede del fabricante de chips en la ciudad de Santa Clara, California.
CONFLICTO

Trump exige la renuncia del presidente de Intel por nexos con el régimen de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Diplomacia

Putin y Trump acuerdan reunirse "en los próximos días", según el Kremlin