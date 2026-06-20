James Burrows, director de series como "Friends" y "Cheers", muere a los 85 años

James Burrows asiste al estreno en Los Ángeles de la nueva serie de Hulu, "Mid-Century Modern", en el DGA Theater Complex el 25 de marzo de 2025 en Los Ángeles, California.

LOS ÁNGELES.- El director y creador de televisión estadounidense James Burrows , detrás de las cámaras de series como Friends, Cheers y Taxi, murió a los 85 años, informó su familia el viernes.

"Celebramos la extraordinaria vida y perdurable legado de James 'Jimmy' Burrows, quien murió pacíficamente hoy", dijo su familia en un comunicado. El lugar y hora de su muerte no se reveló.

Burrows ganó 11 premios Emmy a la excelencia en televisión y dirigió más de 1.000 episodios de grandes programas, en los que también trabajó como productor y guionista.

Legado

Fue uno de los primeros innovadores de las comedias de situación filmada con varias cámaras. Su prolífica carrera empezó en la década de 1970, cuando dirigió episodios de The Mary Tyler Moore Show, Laverne & Shirley y The Bob Newhart Show.

Su primer Emmy llegó por la dirección de Taxi, una innovadora comedia protagonizada por Danny DeVito, Andy Kaufman y Tony Danza sobre el difícil personal de una empresa de taxis en Nueva York.

Dirigió 236 episodios de Cheers, que creó junto con su colaborador de vieja data James Brooks, así como su serie derivada Frasier. Otros de sus éxitos incluyen The Big Bang Theory y Mike & Molly.

Recientemente, dio el inusual paso para estar frente a la cámara al interpretarse a sí mismo The Comeback, en la que se reunió con Lisa Kudrow, una de las protagonistas de Friends.

"Durante más de cinco décadas, Burrows fue uno de los directores más influyentes y queridos en la historia de la televisión. Como un director legendario, maestro y fuerza creativa, ayudó a formar generaciones de comedia y dio alegría incalculable a audiencias de todo el mundo", dijo su familia.

FUENTE: AFP