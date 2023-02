Jamie Lee Curtis besa a Michelle Yeoh tras ganar SAG

Jamie Lee Curtis recibe el premio a mejor actriz de reparto por Everything Everywhere All at Once en la 29 entrega de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla el domingo 26 de febrero de 2023, en el hotel Fairmont Century Plaza en Los Ángeles.

MIAMI.- La rara favorita de la temporada de premios Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo) avanzó con firmeza el domingo en los Premios SAG y se llevó no solo el trofeo de mejor elenco y galardones de actuación para Michelle Yeoh y Ke Huy Quan, sino que también le valió una estatuilla a Jamie Lee Curtis.