Lista de ganadores de la 29 edición de los SAG

Michelle Yeoh hace un gesto al recibir el premio de mejor actriz por Everything Everywhere All at Once en la 29 entrega de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla el 26 de febrero de 2023, en el hotel Fairmont Century Plaza en Los Ángeles. El filme fue uno de los más premiados entre los ganadores.

Mejor elenco: Everything Everywhere All at Once.

PREMIOS Premios SAG reconocen a "Everything Everywhere All at Once"

Mejor actor: Brendan Fraser, The Whale.

Mejor actriz: Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once.

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once.

Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once.

Mejor elenco de dobles: Top Gun: Maverick.

Televisión

Mejor elenco de drama: The White Lotus.

Mejor elenco de comedia: Abbott Elementary.

Mejor actriz en una serie de drama: Jennifer Coolidge, The White Lotus.

Mejor actor en una serie de drama: Jason Bateman, Ozark.

Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart, Hack.

Mejor actor en una serie de comedia: Jeremy Allen White, The Bear.

Mejor actor en una serie limitada o película hecha para TV: Sam Elliott, 1883.

Mejor actriz en una serie limitada o película hecha para TV: Jessica Chastain, George & Tammy.

Mejor elenco de dobles: “Stranger Things”.

FUENTE: AP