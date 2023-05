Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan juntas en "Freaky Friday 2"

La cinta se consolidó como un éxito de taquilla al recaudar 160 millones de dólares a nivel mundial.

Los rumores sobre la posible secuela iniciaron durante la gira de premios de la película Everything Everywhere All at Once, filme que consolidó a Curtis con el Óscar a mejor actriz de reparto.

En una entrevista, Jamie Lee habló sobre el deseo de volver a encarnar a la Dr. Tess Coleman, y aseveró que ya había tenido conversaciones con Disney al respecto, pues fue mientras promocionaba la película Halloween Ends (2022) cuando verdaderamente la actriz sintió la necesidad de retomar el proyecto de Freaky Friday.

“Algo realmente tocó una fibra sensible. Cuando regresé, llamé a mis amigos de Disney y les dije: 'Se siente como si hubiera una película por hacer'”, dijo Curtis al New York Times.

Lindsay Lohan también manifestó en ese momento su emoción sobre la posible secuela. “Jamie y yo estamos abiertos a eso, así que lo dejamos en las manos. Solo haríamos algo que la gente adoraría absolutamente”, dijo la actriz al Times.

Este podría marcar el gran regreso de Lohan a la pantalla grande, quien después de varios años en la sombra ha ido poco a poco apareciendo en algunas producciones como Among the Shadows, Falling for Christmas e Irish Wish.

