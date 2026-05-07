La cantante británica Bonnie Tyler es ingresada a hospital de Portugal

LONDRES.- La cantante británica Bonnie Tyler, estrella de los años 80, fue ingresada de urgencia en un hospital de Portugal, donde se sometió a una operación intestinal, informó su entorno.
La artista saltó a la fama a finales de los años 70 antes de convertirse en una de las grandes figuras de los 80 gracias al tema Total Eclipse of the Heart
LONDRES.- La cantante británica Bonnie Tyler, estrella de los años 80, fue ingresada de urgencia en un hospital de Portugal, donde se sometió a una operación intestinal, informó su entorno.
"Lamentamos muchísimo anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, en Portugal, donde posee una residencia, para someterse a una operación intestinal de urgencia", según un mensaje difundido el miércoles en el sitio oficial de la cantante, de 74 años.
El comunicado añade que "la intervención se desarrolló correctamente" y que la intérprete de Total Eclipse of the Heart se encuentra "actualmente recuperándose", sin ofrecer más detalles sobre su estado de salud.
La artista saltó a la fama a finales de los años 70 con el éxito It's a Heartache, antes de convertirse en una de las grandes figuras de los 80 gracias a temas como Total Eclipse of the Heart (1983) y Holding Out for a Hero (1984).
Conocida por su voz ronca y su melena rubia, Bonnie Tyler representó a su país en el festival de Eurovision en 2013 con la canción Believe in Me. Terminó en el decimonoveno puesto.
El rey Carlos III distinguió en 2023 a Bonnie Tyler como miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la música.
FUENTE: AFP