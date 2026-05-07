jueves 7  de  mayo 2026
CELEBRIDADES

La cantante británica Bonnie Tyler es ingresada a hospital de Portugal

La artista saltó a la fama a finales de los años 70 antes de convertirse en una de las grandes figuras de los 80 gracias al tema Total Eclipse of the Heart

La cantante británica Gaynor Sullivan, también conocida como Bonnie Tyler, posa con su medalla tras ser nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) durante una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor el 1 de febrero de 2023.

La cantante británica Gaynor Sullivan, también conocida como Bonnie Tyler, posa con su medalla tras ser nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) durante una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor el 1 de febrero de 2023.

AFP / Andrew Matthews

LONDRES.- La cantante británica Bonnie Tyler, estrella de los años 80, fue ingresada de urgencia en un hospital de Portugal, donde se sometió a una operación intestinal, informó su entorno.

"Lamentamos muchísimo anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, en Portugal, donde posee una residencia, para someterse a una operación intestinal de urgencia", según un mensaje difundido el miércoles en el sitio oficial de la cantante, de 74 años.

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El comunicado añade que "la intervención se desarrolló correctamente" y que la intérprete de Total Eclipse of the Heart se encuentra "actualmente recuperándose", sin ofrecer más detalles sobre su estado de salud.

Trayectoria

La artista saltó a la fama a finales de los años 70 con el éxito It's a Heartache, antes de convertirse en una de las grandes figuras de los 80 gracias a temas como Total Eclipse of the Heart (1983) y Holding Out for a Hero (1984).

Conocida por su voz ronca y su melena rubia, Bonnie Tyler representó a su país en el festival de Eurovision en 2013 con la canción Believe in Me. Terminó en el decimonoveno puesto.

El rey Carlos III distinguió en 2023 a Bonnie Tyler como miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la música.

FUENTE: AFP

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