Jane Fonda conducirá debate sobre cambio climático

“Proteger los bosques y otros ecosistemas es vital en la lucha contra la crisis climática y para conservar nuestro planeta para nosotros y para las generaciones futuras. En todo el mundo se están viendo los impactos de la emergencia climática y la pandemia del COVID-19 ha expuesto aún más las grietas en un sistema enfermo que permite a las empresas destruir nuestro planeta de manera imprudente. Las empresas y los gobiernos han pasado demasiado tiempo sin ser responsables por sus acciones. Es hora de que juntos defendamos los derechos de los pueblos indígenas, nuestro planeta y el futuro que todos queremos y merecemos ", dijo Alice Braga, actriz y activista brasileña conocida por sus roles en películas como "I Am Legend", "City of God" y, más recientemente, la estrella de "Queen of the South" de USA Network.

Braga viajó al Amazonas con Greenpeace. Cuando visitó las tierras indígenas Munduruku en el pueblo de Sawré Muybu, vio de primera mano la lucha que enfrentan las personas para proteger sus tierras debido a la construcción de una presa hidroeléctrica masiva.

Recientemente, se asoció con Greenpeace en la realización de Countdown to Destruction, una serie animada de tres partes que explica cómo la producción de productos alimenticios ha provocado una deforestación generalizada en todo el mundo.

Tica Minami, por su parte, insta a reclamar la acción de los gobiernos.

“Incluso durante la pandemia, los mineros ilegales, los madereros y los acaparadores de tierras continúan invadiendo el Amazonas para destruirlo mientras el gobierno brasileño, en lugar de proteger el bosque, aviva las llamas. Para ganar la lucha contra la crisis climática, debemos unirnos y exigir acciones audaces y serias de nuestros gobiernos ”, agregó Minami, quien además de ser directora de campañas para Greenpeace Brasil, es madre y activista.