viernes 6  de  febrero 2026
POLÉMICA

Japón cancela festival de cerezos por mal comportamiento de turistas

Tras diez años de celebración, el evento sucumbió ante un volumen de turistas que el gobierno local ha calificado de inmanejable

La gente toma fotografías de los cerezos en flor en el Parque Kudanzaka mientras comienza la temporada de observación de las flores en el centro de Tokio el 31 de marzo de 2025.

La gente toma fotografías de los cerezos en flor en el Parque Kudanzaka mientras comienza la temporada de observación de las flores en el centro de Tokio el 31 de marzo de 2025.

Richard A. Brooks / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La creciente marea de visitantes ha llevado a las autoridades de Fujiyoshida, una localidad de Japón situada a los pies del monte Fuji, a tomar una decisión drástica: la cancelación definitiva de su tradicional festival de los cerezos en flor.

Tras diez años de celebración, el evento sucumbió ante un volumen de turistas que el gobierno local ha calificado de inmanejable, priorizando la dignidad y el bienestar de sus habitantes por encima del atractivo mediático de la zona.

Lee además
Gilberto Santa Rosa posa para la cámara de DIARIO LAS AMÉRICAS tras conceder una entrevista por el lanzamiento de Íntimo.  video
MÚSICA

Gilberto Santa Rosa: "Soy un tipo agradecido y muy feliz"
Un mural con el rostro de Shakira, del artista Efrain Orellana, conocido como TNT, se observa afuera del estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador, donde la colombiana actúa el 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero.
MÚSICA

Shakira desata euforia en El Salvador en vísperas de conciertos

Colapso de la convivencia local

El alcalde de la ciudad, Shigeru Horiuchi, manifestó un profundo sentimiento de crisis al explicar que el paisaje idílico de la primavera boreal se ha transformado en una pesadilla logística y social.

"Para proteger la dignidad y el entorno de vida de nuestros ciudadanos, hemos decidido poner fin a este festival que lleva celebrándose diez años", declaró.

Según el gobierno municipal, la afluencia masiva no solo derivó en atascos crónicos y acumulación de basura, sino que escaló hasta lo que calificaron como niveles de incivilidad alarmantes.

Los residentes denunciaron situaciones extremas, como turistas que irrumpían en viviendas privadas para usar los aseos sin permiso o que incluso llegaban a defecar en jardines particulares, reaccionando de forma hostil cuando se les llamaba la atención.

Esta medida se suma a otros intentos previos de Japón por controlar el comportamiento de los viajeros en busca de la "foto perfecta". Cabe recordar que en 2024 se instaló una gran barrera negra en un punto emblemático para bloquear la vista del monte Fuji y disuadir a quienes bloqueaban el tráfico o aparcaban ilegalmente.

Aunque el festival queda oficialmente suspendido para proteger el entorno de vida de los ciudadanos, la ciudad mantiene la guardia alta ante la previsión de que el flujo de visitantes continúe siendo masivo durante los meses de abril y mayo.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Elton John denuncia la intrusión "aberrante" del Daily Mail en su vida privada

Fallece Cristina Rebull, dramaturga, cantante y actriz cubana, a los 65 años

Bad Bunny promete que espectáculo del Super Bowl será divertido

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín detenidos e interrogados por agentes venezolanos, su paradero no es claro, según NYT

Fila para ingresar a la oficina de licencias de conducir en el Mall de las Américas.
PERMISOS DE CONDUCCIÓN

Florida limita exámenes para obtener la licencia de conducir solo al idioma inglés

Esta combinación de imágenes creada el 12 de enero de 2022 muestra al príncipe Andrés de Gran Bretaña el 11 de abril de 2021 en Windsor, Inglaterra, y a Virginia Giuffre el 22 de octubre de 2019 en la ciudad de Nueva York. Ambos llegaron a un acuerdo en demanda por agresión sexual. 
CONTROVERSIA

Email confirmaría veracidad de foto de expríncipe Andrés con Virginia Giuffre

Varias personas emiten su derecho al voto.
EEUU

Trump insta al Congreso a aprobar ley "SAVE America" para asegurar la elegibilidad del votante

Imagen referencial.
NORMATIVA

Adiós a la calcomanía amarilla, avanza en Florida ley para digitalizar el registro vehicular

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
ATENCIÓN CONSUMIDOR

Florida halla elevados niveles de tóxicos en panes de alto consumo, chocolates y dulces

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla para presentar el nuevo sitio web TrumpRx en el Auditorio South Court de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. 
GOBIERNO

La Casa Blanca lanza el portal 'TrumpRx.gov' con medicamentos a bajo precio

Imagen referencial.
NORMATIVA

Adiós a la calcomanía amarilla, avanza en Florida ley para digitalizar el registro vehicular

Imagen creada para mostrar parte del calvario de los presos políticos en Venezuela. 
DERECHOS HUMANOS

Francés narra su calvario en las cárceles de Venezuela: "Fuí torturado por vampiros"

Termitas subterráneas presentes en Florida.
CIENCIA

Termitas invasoras amplían su alcance en Florida y ponen en riesgo viviendas en todo el estado