Director Pedrito López dirige el concierto "Salsa sinfónica" en Panamá

MIAMI.- El pianista de jazz, orquestador y director venezolano Pedrito López dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Panamá en el espectáculo Salsa Sinfónica, que se presentará los días 11 y 12 de septiembre en el emblemático Teatro Balboa de la Ciudad de Panamá .

Con una sólida trayectoria como orquestador y director sinfónico de música popular, López subirá por segunda vez al podio de la Filarmónica de Panamá.

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En esta ocasión, la cita musical rendirá un merecido homenaje sinfónico a Willie Colón, contando con la participación especial de tres grandes voces panameñas: Idania Dowman, Rafael Moreno y Alfred Salvatierra.

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Trayectoria de Pedrito López

Su profunda experiencia como orquestador abarca más de 600 arreglos y transcripciones. Ha sido comisionado por las principales instituciones orquestales de Venezuela, incluyendo El Sistema Nacional de Orquestas, para la elaboración de proyectos especiales.

A lo largo de su carrera, sus arreglos han acompañado a artistas como Simón Díaz, Cheo Feliciano, Oscar D’León, Marco Antonio Muñiz y Gilberto Santa Rosa, entre muchos otros.

Y como director invitado suma más de 90 conciertos de formato pop y jazz sinfónico al frente de diversas agrupaciones, manteniendo un vínculo especialmente estrecho con la Orquesta Sinfónica de Venezuela (OSV).

Recientemente, López asumió la dirección musical y los arreglos del aclamado concierto Azúcar por siempre, un tributo a Celia Cruz que se presentó a casa llena en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV) junto a esta orquesta.

El músico ostenta, además, el mérito de ser el único orquestador sinfónico venezolano cuyos arreglos han sido comisionados e interpretados internacionalmente por prestigiosas instituciones, entre las que destacan la Filharmonia Hradec Králové (República Checa), la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (España), la Scottsdale Philharmonic (EE. UU.), la Philharmonisches Orchester Landestheater Coburg (Alemania), The Miami Symphony Orchestra, la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia, la Orquesta Filarmónica de la República Dominicana, la Latin American Philharmonic (Houston, EE. UU.), la Qatar Philharmonic Orchestra, la Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo (Brasil) y la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

Sumado a su trabajo en la dirección y la orquestación, Pedrito López goza de un sólido prestigio como pianista en la escena del jazz venezolano e internacional.

Como virtuoso de ese instrumento, productor y arreglista, ha liderado importantes proyectos y colaborado con figuras emblemáticas del género. Esta trayectoria integral, que entrelaza la música popular, el jazz y el formato académico, lo consolida como una figura fundamental de la música en Venezuela y Latinoamérica, capaz de conectar diversos lenguajes musicales y llevarlos con éxito a los más exigentes escenarios del mundo.