Jay-Z rinde homenaje al público de su Nueva York natal

El rapero estadounidense Shawn Corey Carter, también conocido como Jay-Z , reacciona antes del partido de fútbol de la final de la UEFA Champions League entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid, en el estadio de Wembley, en Londres, el 1 de junio de 2024.

MIAMI.- Jay-Z regresó a los escenarios tras años de ausencia, ofreciendo tres espectaculares conciertos ante un público entregado de neoyorquinos. El último concierto se vio afectado por retrasos. El Yankee Stadium del Bronx rebosaba de gente durante las tres noches, donde un elenco estelar acompañó al rapero en el escenario.

Los invitados incluyeron a su esposa Beyoncé, Rihanna, Eminem, Pharrell Williams, Alicia Keys, Usher, Nas y Pusha T.

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El tercer concierto, sufrió retrasos de varias horas el domingo.

Según los organizadores, cientos de fans sin entrada intentaron acceder, obligando a la seguridad a cerrar el acceso, que reabrieron gradualmente.

Quienes tenían entrada pasaron horas intentando entrar, y algunos afirmaron que no les permitieron el acceso.

Jay-Z no apareció hasta pasada la medianoche, visiblemente molesto y disculpándose por la espera.

Pero una vez que amainó el caos, el público coreó con entusiasmo los éxitos del artista de 56 años, culminando con el megaéxito "Empire State of Mind".

Este sencillo de 2009 es el himno no oficial de una ciudad donde cada una de sus presentaciones se celebra como un regreso a casa.

"Solo un selecto grupo de artistas de hip-hop podría generar la demanda suficiente para agotar las entradas de un recinto tan grande e icónico como el Yankee Stadium. Menos aún podrían lograrlo con música lanzada décadas atrás", declaró a la AFP Timothy Welbeck, investigador de estudios afroamericanos en la Universidad de Temple.

El álbum más reciente de Jay-Z, "4:44", vio la luz en 2017.

Sin embargo, en dos de sus tres conciertos, optó por destacar álbumes lanzados décadas atrás: "Reasonable Doubt", de hace 30 años, y "The Blueprint", de hace 25.

Ambos dejaron una huella imborrable en la historia del hip-hop.

Diversificación

Aunque Jay-Z se ha alejado en gran medida del estudio, ha alcanzado el éxito mundial con sus intereses en deportes, bebidas alcohólicas, medios de comunicación y moda, convirtiéndose en el primer rapero multimillonario según Forbes.

Su matrimonio con Beyoncé creó una pareja poderosa y consolidó aún más su estatus de ícono cultural, siendo ambos figuras destacadas en el mundo del entretenimiento.

De regreso en el Bronx, el artista volvió a sus raíces: un sonido minimalista y directo.

Interpretó varios temas, no solo éxitos, sin soltar el micrófono ni un instante.

Dominó el escenario con entusiasmo, disfrutando de la puesta en escena sencilla.

Miles de voces corearon la suya, y gran parte del público se sabía sus letras de memoria.

Tras agotar las entradas del Yankee Stadium en tres ocasiones, con alrededor de 140.000 personas, Jay-Z actuará en septiembre en el Stade de France (fecha aún sin agotar las entradas) y en el Tottenham Stadium de Londres, para concluir su gira en Los Ángeles.

La gira bien podría sentar las bases para nueva música.

"Se especula mucho con que Jay-Z lanzará un nuevo álbum en algún momento de este año", dijo Welbeck.

FUENTE: AFP