Jencarlos Canela: "Me uno al grito de libertad de mi Cuba"

MIAMI.- Inaugurando la temporada Halloween en Miami, Jencarlos Canela se reunió con fanáticos y medios de prensa en la tradicional apertura de No Way Out - The Cavin [Sin salida, La cabaña], una experiencia de casa embrujada llena de suspenso y escalofríos en la que el actor y cantante cubanoamericano participa por segundo año como anfitrión. Y en la que esta vez aprovechó de manifestarse a favor de las demandas populares del pueblo de Cuba, que nuevamente salió a las calles a exigir libertad, tras el devastador paso del huracán Ian por el Caribe.