Jennifer Garner contenta por Ben Affleck y Ana de Armas

Asimismo, el informante indicó que Jennifer Garner pasó la página de su relación con Ben Affleck.

"Está muy satisfecha con su situación actual y solo desea que sus seres queridos sean felices”, agregó.

Por otra parte, la fuente señaló que Ben Affleck está muy feliz con Ana de Armas, y que desea tener hijos con ella.

La actriz, de origen cubano, todavía no ha conocido a los hijos de Affleck: Violet, Seraphina y Samuel.

Ni Ben Affleck, de 47 años, ni Ana de Armas, de 31, han confirmado su relación por los momentos.

Una de las últimas ocasiones en las que se les vio juntos fue en Los Ángeles.

Los rumores del romance entre Ana de Armas y Ben Affleck comenzaron durante el rodaje de Deep Water, donde coincidieron para la grabación de la película. Aunque estos rumores se intensificaron al finalizarlo, cuando ambos decidieron hacer varios viajes: el primero, a la tierra natal de la intérprete de El Internado, Cuba -lugar en el que según Hola.com, el director de Fargo conoció a la familia de la actriz-; y el segundo, a Costa Rica, donde se les vio en una actitud cariñosa paseando por la playa.

Affleck se dio a conocer con sus actuaciones en las películas de Kevin Smith tales como Persiguiendo a Amy (1997) y Dogma (1999). Affleck ganó un Óscar y un Globo de Oro por el guion de Good Will Hunting (1997), que él coescribió con Matt Damon, y ha aparecido en papeles principales en éxitos populares como Armageddon (1998), Pearl Harbor (2001), Changing Lanes (2002), The Sum of All Fears (2002), Daredevil (2003), Hollywoodland (2007), La sombra del poder (2009) y The Town (2010).