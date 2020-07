Jennifer López agradece a sus fans en su cumpleaños

Y agradeció las muestras de cariño que ha recibido en su día especial con un video que publicó en Instagram en el que recopila las felicitaciones de fans desde Australia, Polonia, Brasil, Irán, Alemania, Kosovo, Filipinas, Italia, Serbia, Argelia o Líbano, por mencionar algunos.

“Muchas gracias por todos sus bellos deseos de cumpleaños. Mientras los veía y leía no pude evitar pensar en cómo pasé mi cumpleaños anterior con tantos de ustedes el verano pasado y cuán diferente lo celebro este año. Lo que sí sigue igual es el amor que siento de todos ustedes ¡Ojalá ustedes sientan lo mismo! Aunque el mundo ha cambiado tanto, hay algo que nunca cambiará: los amo, los amo, los amo ¡Es mi cumpleaños!", escribió en Instagram.

Embed

Según reporta la prensa especializada, la protagonista de Maid in Manhattan y Hustlers recibió antes del mediodía del viernes más de una docena de globos que fueron enviados a su mansión en la exclusiva zona de los Hamptons, al este de Long Island, en Nueva York.

La cantante de origen boricua celebró sus 50 vueltas al Sol el pasado año con una gira de conciertos que bautizó como It's My Party: The Live Celebration y que la llevó por 24 ciudades estadounidenses, entre ellas, Miami.

También la vimos encender el medio tiempo del Super Bowl con sus dotes de bailarina junto a Shakira.

Jennifer Lynn López, conocida como J.Lo, nació en Nueva York el 24 de julio de 1969 bajo el signo zodiacal de Leo. Tal vez le deba a los astros su tino en los negocios y fibra empresarial, además de esa fortaleza que le permite mantenerse en pie a pesar de cualquier circunstancia.

Su carrera actoral se impulsó tras dar vida en la gran pantalla a la cantante Selena, en el año 1997, un rol que le valió una nominación al Golden Globe y convertirse en la primera mujer latina en ganar un millón de dólares por una película.

J.Lo estuvo casada con Marc Anthony por siete años, una unión que le dejó a sus dos retoños: los mellizos Emme y Max, de 12 años de edad.

Sostuvo una relación amorosa con el actor Ben Affleck y luego con el bailarín y coreógrafo Casper Smart. Actualmente está comprometida con el exbeisbolista de los Yankee Alex Rodríguez.

Jennifer López contó sus memorias en el libro True Love (2014).