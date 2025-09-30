martes 30  de  septiembre 2025
CELEBRIDADES

Jennifer López confiesa que divorciarse de Ben Affleck es lo mejor que le ha pasado

La actriz de 56 años reflexionó sobre su separación durante una entrevista por su nueva película El Beso de la Mujer Araña

En esta foto de archivo tomada el 10 de septiembre de 2021, Ben Affleck y JLo llegan para la proyección de la película The Last Duel presentada fuera de competencia durante el 78° Festival de Cine de Venecia en el Lido de Venecia.

En esta foto de archivo tomada el 10 de septiembre de 2021, Ben Affleck y JLo llegan para la proyección de la película The Last Duel presentada fuera de competencia durante el 78° Festival de Cine de Venecia en el Lido de Venecia.

AFP/Filippo Monteforte
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La actriz estadounidense Jennifer López aprovechó su paso por el programa CBS Sunday Morning para reflexionar sobre el fin de su matrimonio con Ben Affleck y cómo su divorcio resultó ser un cambio positivo para su vida.

El comentario surgió luego de que el entrevistador Lee Cowan señalara el rol de Affleck como productor ejecutivo de la nueva película protagonizada por la cantante de 56 años, una nueva versión del drama musical El Beso de la Mujer Araña.

Lee además
Bad Bunny asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. video
MÚSICA

Bad Bunny se apodera del medio tiempo del Super Bowl 2026
Jennifer López asiste al estreno de El beso de la mujer araña durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.
CELEBRIDADES

Jennifer López y Ben Affleck vuelven a poner en venta mansión de Beverly Hills

“Fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque me ayudó a crecer de una manera en la que necesitaba crecer. A ser más consciente de mí misma. Creo que soy una persona diferente ahora de lo que era el año pasado”, comentó López.

A su vez, describió el rodaje de la película como un lugar en el que pudo refugiarse del caos de su vida personal.

“Fue lo mejor y lo peor de los momentos, de cierta forma, porque cada momento en el set y cada momento en que hacía este papel, estaba tan feliz, y luego, en casa, no estaba bien. Pensaba: ‘¿Cómo puedo conciliar esto?'", añadió.

También reconoció la colaboración de su exmarido y su estudio independiente, Artist Equity, por haber ayudado a financiar la segunda adaptación cinematográfica de la novela de Manuel Puig. "Le dije que este era el papel para el que nací y quería hacerlo. Él me dijo 'está bien", y me ayudó a que se hiciera realidad".

Asimismo, comentó que a pesar de haber vivido unos dieciocho meses tumultuosos, el último verano fue uno de los mejores de su vida. "Me di cuenta de que la alegría está en vivir y en abrazar la vida y todo lo que te trae (...) Siento que si el divorcio no hubiera pasado, no lo entendería”.

Segundas oportunidades

La historia de amor de Jennifer López y Ben Affleck inició hace más de dos décadas, cuando en 2002 iniciaron uno de los romances más publicitados de la historia de Hollywood. Luego de un breve compromiso y una mediática ruptura, estuvieron separados hasta su reencuentro en 2021, luego del rompimiento de López con el ex béisbolista de grandes ligas Alex Rodríguez, y contrajeron matrimonio en 2022.

Dos años después, anunciaron su divorcio alegando estar en diferentes páginas de sus vidas.

Temas
Te puede interesar

Louis Vuitton presenta en París una colección para estar en casa

Fanáticos despiden a Claudia Cardinale en París

Descubre los estrenos de Netflix, HBO Max, Prime y Disney Plus para octubre

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares. 
DIPLOMACIA

EEUU acuerda con Irán deportación de 120 iraníes de 400 que entraron de forma irregular

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Maduro decreta "estado de conmoción", la respuesta al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
SALUD

Trump y Pfizer anuncian acuerdo para bajar los precios de medicamentos en EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

Altos mandos militares reunidos en Cuántico, Virginia.
FUERZAS ARMADAS

Trump exhorta a generales a vigilar "el enemigo interior" en EEUU

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street atenta a posible cierre parcial del gobierno de EEUU