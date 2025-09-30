Jennifer López confiesa que divorciarse de Ben Affleck es lo mejor que le ha pasado

En esta foto de archivo tomada el 10 de septiembre de 2021, Ben Affleck y JLo llegan para la proyección de la película The Last Duel presentada fuera de competencia durante el 78° Festival de Cine de Venecia en el Lido de Venecia.

MIAMI.- La actriz estadounidense Jennifer López aprovechó su paso por el programa CBS Sunday Morning para reflexionar sobre el fin de su matrimonio con Ben Affleck y cómo su divorcio resultó ser un cambio positivo para su vida.

El comentario surgió luego de que el entrevistador Lee Cowan señalara el rol de Affleck como productor ejecutivo de la nueva película protagonizada por la cantante de 56 años, una nueva versión del drama musical El Beso de la Mujer Araña.

“Fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque me ayudó a crecer de una manera en la que necesitaba crecer. A ser más consciente de mí misma. Creo que soy una persona diferente ahora de lo que era el año pasado”, comentó López.

A su vez, describió el rodaje de la película como un lugar en el que pudo refugiarse del caos de su vida personal.

“Fue lo mejor y lo peor de los momentos, de cierta forma, porque cada momento en el set y cada momento en que hacía este papel, estaba tan feliz, y luego, en casa, no estaba bien. Pensaba: ‘¿Cómo puedo conciliar esto?'", añadió.

También reconoció la colaboración de su exmarido y su estudio independiente, Artist Equity, por haber ayudado a financiar la segunda adaptación cinematográfica de la novela de Manuel Puig. "Le dije que este era el papel para el que nací y quería hacerlo. Él me dijo 'está bien", y me ayudó a que se hiciera realidad".

Asimismo, comentó que a pesar de haber vivido unos dieciocho meses tumultuosos, el último verano fue uno de los mejores de su vida. "Me di cuenta de que la alegría está en vivir y en abrazar la vida y todo lo que te trae (...) Siento que si el divorcio no hubiera pasado, no lo entendería”.

Segundas oportunidades

La historia de amor de Jennifer López y Ben Affleck inició hace más de dos décadas, cuando en 2002 iniciaron uno de los romances más publicitados de la historia de Hollywood. Luego de un breve compromiso y una mediática ruptura, estuvieron separados hasta su reencuentro en 2021, luego del rompimiento de López con el ex béisbolista de grandes ligas Alex Rodríguez, y contrajeron matrimonio en 2022.

Dos años después, anunciaron su divorcio alegando estar en diferentes páginas de sus vidas.