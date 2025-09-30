Gary Oldman es nombrado Caballero del Imperio Británico

El actor británico Gary Oldman llega a la proyección de la película "Parthenope" en la 77ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 21 de mayo de 2024.

MIAMI.- Este martes el actor inglés Gary Oldman fue uno de los homenajeados en recibir la condecoración de Caballero del Imperio Británico en el Castillo de Windsor. El reconocimiento al intérprete de 67 años llega por su contribución a las artes escénicas durante más de cuatro décadas de carrera en cine, televisión y teatro.

Al ser uno de los más altos honores otorgados por la familia real del Reino Unido, la ceremonia de investidura fue encabezada por el príncipe William en representación de su padre, el rey Carlos III.

Tras recibir el título de Sir, el actor de películas como El Profesional, declaró que el reconocimiento lo dejó boquiabierto al tratarse de un hecho irrepetible en su vida.

"Me siento muy honrado, muy humilde y halagado. No se compara con nada más. Pensé que el Oscar era un gran logro, pero, sin faltar al respeto a la Academia, palidece en comparación con esto. Ha sido simplemente maravilloso”, declaró.

También reveló que durante su breve conversación, el príncipe de Gales comentó ser gran admirador de la serie Slow Horses de Apple TV, en donde Oldman interpreta a un agente veterano del MI5.

La distinción honorífica de Caballero se concede a personas que han realizado contribuciones sobresalientes en campos como las artes, la ciencia, la caridad o el servicio público. Paul McCartney, Elton John, Judy Dench y Helen Mirren son otras de las personalidades que han recibido el reconocimiento.

El legado actoral de Gary Oldman

Entre los papeles más emblemáticos de Gary Oldman se destacan Winston Churchill en Las horas más oscuras, rol que le valió el Oscar al Mejor Actor. También el de Sid Vicious en Sid y Nancy, Sirius Black en la saga Harry Potter y el comisionado Jim Gordon en la trilogía Batman de Christopher Nolan.