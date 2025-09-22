Jennifer López y Ben Affleck vuelven a poner en venta su mansión de lujo

Jennifer López asiste al estreno de "El beso de la mujer araña" durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.

MIAMI.- Jennifer López y Ben Affleck han vuelto a poner en el mercado su imponente mansión de Beverly Hills, un símbolo de la etapa en la que vivieron juntos tras su reencuentro y matrimonio en 2022. La propiedad, de más de 3,500 metros cuadrados de construcción, regresa a la lista de ventas con un precio de 52 millones de dólares, después de varios intentos fallidos y rebajas en su valor.

La pareja adquirió la residencia en mayo de 2023 por 60.85 millones de dólares, poco después de casarse. En un primer intento, la habían listado en 68 millones, cifra que luego bajó a 59.95 millones en julio de 2025, antes de retirarla temporalmente del mercado.

Ahora, con la separación ya confirmada y López habiendo presentado la demanda de divorcio en agosto de 2024, la lujosa vivienda se ofrece a un precio todavía más reducido, lo que implica que podrían enfrentar pérdidas millonarias.

Una mansión de ensueño

El inmueble es una auténtica joya inmobiliaria. Con 12 habitaciones y 24 baños, la residencia cuenta además con un penthouse de invitados de 5,000 pies cuadrados, una casa para el personal de servicio y otra para guardias de seguridad.

Entre sus amenidades se incluyen un gimnasio profesional, ring de boxeo, canchas de baloncesto y pickleball, además de un estacionamiento con capacidad para 12 vehículos.

El diseño de la propiedad, que abarca 38,000 pies cuadrados en total, refleja el estilo de vida de lujo que la pareja proyectó en los primeros años de su matrimonio. La ubicación, en una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles, incrementa aún más su valor de mercado.

Nuevos comienzos

La venta de la mansión llega en un momento en que ambos artistas ya han tomado rumbos distintos. En marzo de 2025, Jennifer López adquirió una nueva residencia en Los Ángeles por unos 18 millones de dólares, mientras que Ben Affleck compró en 2024 una propiedad en Brentwood valorada en 20 millones.

Más allá de las cifras, la venta de esta mansión representa un capítulo cerrado en la historia de Bennifer, la pareja que cautivó al mundo desde su reconciliación en 2021.