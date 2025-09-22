lunes 22  de  septiembre 2025
CELEBRIDADES

Jennifer López y Ben Affleck vuelven a poner en venta su mansión de lujo

Jennifer López y Ben Affleck adquirieron la mansión en mayo de 2023 por 60.85 millones de dólares, poco después de casarse

Jennifer López asiste al estreno de El beso de la mujer araña durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.

Jennifer López asiste al estreno de "El beso de la mujer araña" durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.

AFP/Neilson Barnard
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Jennifer López y Ben Affleck han vuelto a poner en el mercado su imponente mansión de Beverly Hills, un símbolo de la etapa en la que vivieron juntos tras su reencuentro y matrimonio en 2022. La propiedad, de más de 3,500 metros cuadrados de construcción, regresa a la lista de ventas con un precio de 52 millones de dólares, después de varios intentos fallidos y rebajas en su valor.

La pareja adquirió la residencia en mayo de 2023 por 60.85 millones de dólares, poco después de casarse. En un primer intento, la habían listado en 68 millones, cifra que luego bajó a 59.95 millones en julio de 2025, antes de retirarla temporalmente del mercado.

Lee además
La actriz y cantante estadounidense Jennifer López asiste al estreno mundial de Unstoppable durante el Festival Internacional de Cine de Toronto en el Teatro Roy Thomson en Toronto, Ontario, Canadá, el 6 de septiembre de 2024.
CONTROVERSIA

Jennifer López continúa viviendo en mansión que compró con Ben Affleck
En esta foto de archivo tomada el 19 de enero de 2020, la actriz estadounidense Reese Witherspoon llega a la 26 edición anual de los Screen Actors Guild Awards en el Shrine Auditorium de Los Angeles. La productora de Witherspoon es comprada por una nueva empresa respaldada por capital privado.
CELEBRIDADES

Reese Witherspoon habla de sanar tras relación abusiva

Ahora, con la separación ya confirmada y López habiendo presentado la demanda de divorcio en agosto de 2024, la lujosa vivienda se ofrece a un precio todavía más reducido, lo que implica que podrían enfrentar pérdidas millonarias.

Una mansión de ensueño

El inmueble es una auténtica joya inmobiliaria. Con 12 habitaciones y 24 baños, la residencia cuenta además con un penthouse de invitados de 5,000 pies cuadrados, una casa para el personal de servicio y otra para guardias de seguridad.

Entre sus amenidades se incluyen un gimnasio profesional, ring de boxeo, canchas de baloncesto y pickleball, además de un estacionamiento con capacidad para 12 vehículos.

El diseño de la propiedad, que abarca 38,000 pies cuadrados en total, refleja el estilo de vida de lujo que la pareja proyectó en los primeros años de su matrimonio. La ubicación, en una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles, incrementa aún más su valor de mercado.

Nuevos comienzos

La venta de la mansión llega en un momento en que ambos artistas ya han tomado rumbos distintos. En marzo de 2025, Jennifer López adquirió una nueva residencia en Los Ángeles por unos 18 millones de dólares, mientras que Ben Affleck compró en 2024 una propiedad en Brentwood valorada en 20 millones.

Más allá de las cifras, la venta de esta mansión representa un capítulo cerrado en la historia de Bennifer, la pareja que cautivó al mundo desde su reconciliación en 2021.

Temas
Te puede interesar

Bad Bunny cierra su residencia en Puerto Rico con Marc Anthony

"Dolores", la película brasileña que busca conquistar San Sebastián

Camilo confiesa que tiene cuadros hechos con sangre de sus hijas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
ESCÁNDALO

Claudia Sheinbaum en jaque mate por un caso que apunta a los carteles de droga de México

Imagen del Centro Nacional de Huracanes monitoreando la Tormenta Tropical Gabrielle en el Atlántico subtropical central. Fecha: 21 de septiembre 2025.
ALERTA

Tormenta Gabrielle gana fuerza y se perfila como huracán en el Atlántico

Taylor Fritz del Equipo Mundial, el extenista Roger Federer, el jugador de la NBA Steph Curry de los Golden State Warriors y Carlos Alcaraz del Equipo Europeo posan antes de un partido individual durante el segundo día de la Laver Cup 2025 en el Chase Center el 20 de septiembre de 2025 en San Francisco, California. 
Tenis

Alcaraz cae derrotado en la Laver Cup

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
POLÍTICA

EEUU evalúa marco legal para ofensiva militar contra el narcoterrorismo transnacional

Te puede interesar

Actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Gabrielle se fortalece en el Atlántico y expertos vigilan dos nuevas ondas tropicales

Por DANIEL CASTROPÉ
Devin Bryant Johnson.
CONSTERNACIÓN

Hombre de Florida es acusado de asesinar a su madre, ¿fin de un ciclo de violencia doméstica?

Imagen referencial. 

Sismo de magnitud 4.6 se registra en California, con profundidad de 5.6 millas

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

Decenas de miles de personas se reunieron para rendir homenaje al activista conservador Charlie Kirk en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025.
EEUU

Trump encabeza homenaje en memoria del líder conservador Charlie Kirk ante miles de seguidores