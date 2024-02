Jennifer López reconoce que sufrió malos tratos en relaciones pasadas

Jennifer López llega al estreno de "This Is Me... Now: A Love Story" el martes 13 de febrero de 2024 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

MIAMI.- Con el lanzamiento de su noveno disco de estudio This Is Me... Now , Jennifer López no solo le canta al amor , la artista también quiso abrir su corazón a sus seguidores compartiendo momentos importantes en su vida profesional y personal.

Para ello, la Diva del Brox lanzó su película This Is Me... Now: A Love Story y el documental The Greatest Love Story Never Told, pieza en el que la también actriz confiesa cómo nació todo el proyecto discográfico y el filme.

Pero, además de exponer cómo el amor ha inspirado cada paso dado en este proyecto, Jennifer López también abordó como los episodios de desamor han sido clave en su vida personal y reconoció que en el pasado aunque no fue víctima de violencia física, sí vivió episodios de maltratos emocionales.

"Ser aventada y mangoneada de esa manera no es divertido", dijo refiriéndose al videoclip de su canción Rebound, en el que la artista interpreta a una víctima de violencia física. "Quiero decir, nunca estuve en una relación en la que me golpearan, gracias a Dios; pero definitivamente he sido maltratada y (sufrí) un par de otras cosas desagradables… brutas… irrespetuosas", agregó.

Pese a que la estrella de 54 años no dio nombres ni especificó cuándo ocurrió este suceso, manifestó su agradecimiento por haber podido superar aquella etapa. "Me alegro de que eso haya quedado atrás", confesó.

Detrás de This Is Me... Now

JLo señala que todo lo que el proyecto aborda es una reflexión sobre sus experiencias románticas, experiencias que cuando lo ve en retrospectiva fueron un viaje para la autovaloración y el amor propio.

"Hubo personas en mi vida que me dijeron: ‘Te amo’, y luego no hicieron cosas que estuvieran en consonancia con la palabra amor", comentó. "Tienes que tocar fondo, donde te encuentras en situaciones que son tan incómodas y dolorosas que finalmente dices: 'Ya no quiero esto'", agregó.

Igualmente, reconoció que no le fue fácil alejarse de las personas que la herían. "Un terapeuta me preguntó: ‘¿Y si fuera tu hija? ¿Qué harías?’. Y fue tan claro. Le diría: 'Lárgate de aquí y no mires atrás'. Pero para mí estaba tan nublado y tan complicado con tanto de mi pasado y mi propio dolor y herida y disfunción, que no podía ver con claridad. Era como mirar a través de la niebla".

En el pasado, Jennifer ya ha abordado cómo sufrió en algunas relaciones.

En 2014, en su libro True Love escribió: "Nunca me han puesto un ojo morado ni me han roto un labio… Pero he estado en relaciones en las que me he sentido abusada de un modo y otro: mental, emocional y verbalmente. Sé lo que se siente cuando tu alma se ve mermada por la forma en que te trata la persona amada".