Jennifer López revela fechas de su gira "This Is Me... Now The Tour 2024"

Jennifer López llega al estreno de "This Is Me... Now: A Love Story" el martes 13 de febrero de 2024 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

MIAMI.- Jennifer López quiso hacer del lanzamiento de su álbum This Is Me... Now un hecho memorable. Y no bastó con acompañar la producción discográfica con un filme titulado This Is Me... Now: A Love Story el cual estará disponible en Prime Video; la cantante también anunció su regresos a los escenarios con la gira This Is Me Now… The Tour.