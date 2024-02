Sofía Vergara confiesa que no sabe cocinar

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Architectural Digest (@archdigest)

"Por supuesto, otra zona super importante es la cocina. Soy latina y me encanta agasajar con mucha comida a todos los amigos y siempre estamos aquí", reveló al medio español.

"Es difícil sacar a a la gente de la cocina, pese a que todas las áreas son cómodas. Esa fue la idea cuando O'Hara y yo decidimos crear el resto de pequeñas habitaciones. (Pero) lamentablemente la gente sigue sin querer salir de la cocina", agregó la intérprete, quien luego confesó que no entiende muchos temas asociados con esta área de su casa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sofia Vergara (@sofiavergara)

"Me encanta la encimera de ónix blanco. Esta cocina magnífica es de la Cornue. Yo no entiendo nada del tema, porque ni cocino, ni quiero aprender a cocinar... pero a mi hijo Manolo se le da muy bien y me dijo que esto era lo que necesitaba la casa, así que aquí está", reveló.

"Solo me importa que quede increíble", agregó Sofía Vergara.

Ubicada en Beverly Park (Los Ángeles), la propiedad de la artista colombiana tiene un valor de 26 millones de dólares. Según Architectural Digest, la mansión es de los años 90', pero el diseño original no se ajustaba exactamente a la visión que Sofía Vergara tenía de una casa con historia y textura. "Una casa que hubiera tenido una vida larga”.

"Puede que la estructura no fuera nueva, pero desde luego no era vieja en el sentido que la actriz deseaba. Afortunadamente, Instagram condujo a Vergara hacia la colaboración perfecta para su misión de renovación. Sofía Vergara seguía desde hacía tiempo el trabajo de Ohara Davies-Gaetano, así que llamó a la diseñadora de Los Ángeles y se puso manos a la obra. “La llamé, congeniamos y me enamoré de sus ideas”, recuerda la actriz. “Cuando le entregué mi carpeta de inspiración, me di cuenta de que la mayoría de las imágenes eran suyas”", reseñó la revista especializada en diseño y arquitectura.