Jennifer López siente preocupación por la salud mental de Ben Affleck

Ben Affleck y Jennifer López asisten a la celebración de ELLE's Women in Hollywood en Nya Studios el 5 de diciembre de 2023 en Los Ángeles, California.

Un reporte de The Mirror sostiene que parte de los problemas entre Bennifer tienen su génesis en un abrupto cambio emocional y de personalidad del oscarizado; y su reciente transformación podría confirmarlo.

El 3 de agosto, Affleck se dejó ver con un nuevo estilo: el intérprete luce ahora un corte de cabello mohawk, una chaqueta de cuero, una franela de los Red Hot Chili Peppers y unos lentes de sol de aviador.

Aparentemente, este cambio físico no fue del agrado de JLo, quien lo percibió como un signo de que su esposo puede estar atravesando un periodo psicológico en el que se cuestiona su madurez y hacia a dónde avanza la vida. Según el medio, esta metamorfosis no es reciente y: "ha contribuido a sus problemas matrimoniales".

"La fuente también afirma que la cantante de 55 años ha expresado su preocupación porque su marido ha estado desconectado recientemente, descuidando eventos e hitos importantes en sus vidas", reza la reseña de The Mirror.

Por otra parte, una fuente dijo a Closer Magazine que la preocupación de Jennifer crece con el tiempo, pues teme que el actor no esté atravesando un buen período en su salud mental.

"Ella dice que esto demuestra claramente que Ben no está en el estado mental adecuado y que no lo ha estado durante algún tiempo. ¿Por qué, si no, dejaría de lado un matrimonio maravilloso y haría todos los movimientos crueles como ignorar su aniversario, su cumpleaños, el compromiso y las responsabilidades que compartían juntos, incluida su hermosa familia combinada?", dijo el informante.

Reencuentro

Luego de que tras casi dos meses sin ser vistos juntos, Jennifer López y Ben Affleck se reencontraron en la residencia que el actor mantienen alquilada en Brentwood, California, el domingo 11 de agosto. Según People, el encuentro duró aproximadamente cinco horas.



Aunque se desconoce la razón que motivó la reunión, se supo que, el lunes 12, Jennifer pasó tiempo con Samuel, el hijo menor de Affleck.

La Diva del Brox y el pequeño de 12 años compartieron en un centro comercial de Beverly Hills porque ella quiere pasar tiempo con sus hijastros antes de que culminen las vacaciones de verano. "Solo porque ella no está con Ben no significa que a ella no le importen los chicos", aseguró el informante.

Si bien la reunión ha encendido los rumores sobre una posible reconciliación, en días pasados surgió que López y Affleck ya tienen listos los papeles del divorcio y solo están a la espera del momento oportuno para anunciarlo.

"Finalizaron los papeles del divorcio con ella hace un mes, pero están esperando el momento adecuado para dejarlos. En ese momento, emitirán un comunicado conjunto en el que dirán cuánto se aman y cómo lucharon para que funcionara, pero no pudieron. Honestamente, al final no pudieron llegar a un acuerdo. Lo que tenían antes se ha ido y ambos lo han aceptado", alegó una persona cercana a la pareja.