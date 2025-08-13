Jennifer López celebra su verano más feliz y libre tras divorcio con Ben Affleck

Jennifer López asiste al estreno de "El beso de la mujer araña" durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.

MIAMI.- Tras un año de su divorcio de Ben Affleck , Jennifer López se muestra renovada y disfrutando de un momento de felicidad personal. La cantante y actriz, de 56 años, compartió recientemente en redes sociales que este ha sido su verano más hermoso, feliz y libre, reflejando una etapa de sanación y crecimiento personal tras el fin de su matrimonio.

Luego de concluir su gira Up All Night: Live in 2025 en Italia, Lopez expresó su gratitud hacia sus fans por el apoyo constante y destacó la importancia de este periodo de autodescubrimiento: “Me siento saludable y bien. Estoy priorizando mi bienestar y felicidad”, afirmó la artista.

Además, ha aprovechado este tiempo para reconectarse con su música y sus seguidores, con actuaciones llenas de energía, atuendos llamativos y un mensaje de empoderamiento personal.

Enfocada en sí misma

En entrevistas recientes, Jennifer Lopez dejó claro que no está buscando una relación romántica por el momento y que disfruta plenamente de su independencia: “Lo hago por mí misma”, comentó, citando la filosofía de Céline Dion.

Aunque su matrimonio con Affleck llegó a su fin, ambos mantienen una relación cordial y continúan colaborando en la venta de la mansión que compraron juntos en Los Ángeles durante su relación, una propiedad de 12 habitaciones que todavía no ha sido adquirida y cuyos gastos siguen compartiendo.

El bienestar personal de Lopez se refleja también en su vida profesional. La artista tiene próximos proyectos en Netflix y participa en la adaptación a Broadway de Kiss of the Spider Woman, demostrando que sigue en plena actividad y con energía renovada para asumir nuevos retos.