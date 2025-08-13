Jennifer López celebra su verano más feliz y libre tras divorcio con Ben Affleck

MIAMI.- Tras un año de su divorcio de Ben Affleck, Jennifer López se muestra renovada y disfrutando de un momento de felicidad personal. La cantante y actriz, de 56 años, compartió recientemente en redes sociales que este ha sido su verano más hermoso, feliz y libre, reflejando una etapa de sanación y crecimiento personal tras el fin de su matrimonio.
Luego de concluir su gira Up All Night: Live in 2025 en Italia, Lopez expresó su gratitud hacia sus fans por el apoyo constante y destacó la importancia de este periodo de autodescubrimiento: “Me siento saludable y bien. Estoy priorizando mi bienestar y felicidad”, afirmó la artista.
Además, ha aprovechado este tiempo para reconectarse con su música y sus seguidores, con actuaciones llenas de energía, atuendos llamativos y un mensaje de empoderamiento personal.
Enfocada en sí misma
En entrevistas recientes, Jennifer Lopez dejó claro que no está buscando una relación romántica por el momento y que disfruta plenamente de su independencia: “Lo hago por mí misma”, comentó, citando la filosofía de Céline Dion.
Aunque su matrimonio con Affleck llegó a su fin, ambos mantienen una relación cordial y continúan colaborando en la venta de la mansión que compraron juntos en Los Ángeles durante su relación, una propiedad de 12 habitaciones que todavía no ha sido adquirida y cuyos gastos siguen compartiendo.
El bienestar personal de Lopez se refleja también en su vida profesional. La artista tiene próximos proyectos en Netflix y participa en la adaptación a Broadway de Kiss of the Spider Woman, demostrando que sigue en plena actividad y con energía renovada para asumir nuevos retos.