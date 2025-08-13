miércoles 13  de  agosto 2025
CELEBRIDADES

Jennifer López celebra su verano más feliz y libre tras divorcio con Ben Affleck

En entrevistas recientes, Jennifer Lopez dejó claro que no está buscando una relación romántica por el momento y que disfruta plenamente de su independencia

Jennifer López asiste al estreno de El beso de la mujer araña durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.

Jennifer López asiste al estreno de "El beso de la mujer araña" durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.

AFP/Neilson Barnard
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Tras un año de su divorcio de Ben Affleck, Jennifer López se muestra renovada y disfrutando de un momento de felicidad personal. La cantante y actriz, de 56 años, compartió recientemente en redes sociales que este ha sido su verano más hermoso, feliz y libre, reflejando una etapa de sanación y crecimiento personal tras el fin de su matrimonio.

Luego de concluir su gira Up All Night: Live in 2025 en Italia, Lopez expresó su gratitud hacia sus fans por el apoyo constante y destacó la importancia de este periodo de autodescubrimiento: “Me siento saludable y bien. Estoy priorizando mi bienestar y felicidad”, afirmó la artista.

Lee además
Jennifer López asiste al estreno de El beso de la mujer araña durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.
CONTROVERSIA

Aseguran que Jennifer López no tuvo acceso a tienda Chanel en Estambul
El cantante estadounidense Billy Joel.
SUBASTA

Billy Joel subasta colección de motos debido a problemas de salud

Además, ha aprovechado este tiempo para reconectarse con su música y sus seguidores, con actuaciones llenas de energía, atuendos llamativos y un mensaje de empoderamiento personal.

Enfocada en sí misma

En entrevistas recientes, Jennifer Lopez dejó claro que no está buscando una relación romántica por el momento y que disfruta plenamente de su independencia: “Lo hago por mí misma”, comentó, citando la filosofía de Céline Dion.

Aunque su matrimonio con Affleck llegó a su fin, ambos mantienen una relación cordial y continúan colaborando en la venta de la mansión que compraron juntos en Los Ángeles durante su relación, una propiedad de 12 habitaciones que todavía no ha sido adquirida y cuyos gastos siguen compartiendo.

El bienestar personal de Lopez se refleja también en su vida profesional. La artista tiene próximos proyectos en Netflix y participa en la adaptación a Broadway de Kiss of the Spider Woman, demostrando que sigue en plena actividad y con energía renovada para asumir nuevos retos.

Temas
Te puede interesar

Anuncian que Rauw Alejandro recibirá Premio de la Herencia Hispana 2025

Bebeshito en Miami: talento, euforia y el peso de las comparaciones

Arrestan al reguetonero Jhayco por posesión de drogas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales

Los precios del petróleo siguen en descenso y se mantiene la tendencia.
MERCADO

Precios del petróleo siguen en descenso, cada vez más cerca de los $60 el barril

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
FAMOSOS

Antonio de la Rúa regresa a la vida de Shakira tras polémica ruptura

Donald Trump responde a las preguntas de los periodistas el 19 de junio de 1991 antes de ofrecer un recorrido por una de sus torres de condominios. 
EEUU

En 1980 Trump ya tenía claro su sueño para una "América perfecta"

Te puede interesar

Foto de ucranianos frente a un edificio bombardeado por los rusos en la region del Donetsk.
NEGOCIACIONES

Trump busca una reunión tripartita con Putin y Zelenski "lo antes posible"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de uno de los llamados buques tanqueros, que trasladan toneladas de combustible.
COMBUSTIBLES

Precios del petróleo caen por 8va vez en menos de dos semanas

Jay Collins es el nuevo vicegobernador del estado de Florida. 
POLÍTICA

Ron DeSantis nombra al senador Jay Collins como nuevo vicegobernador de Florida

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales