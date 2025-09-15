lunes 15  de  septiembre 2025
Jennifer López continúa viviendo en mansión que compró con Ben Affleck

Hace dos meses trascendió que la propiedad, que fue puesta a la venta en junio de 2024 y está valorada en 68 millones de dólares, ha sido retirada del mercado

La actriz y cantante estadounidense Jennifer López asiste al estreno mundial de Unstoppable durante el Festival Internacional de Cine de Toronto en el Teatro Roy Thomson en Toronto, Ontario, Canadá, el 6 de septiembre de 2024.

AFP/Geoff Robins

AFP/Geoff Robins
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La lujosa mansión en la que Jennifer López y Ben Affleck soñaron una vida juntos aún no se ha vendido, razón por la que la intérprete no ve problema en continuar haciendo vida en ella.

Así lo reveló el Daily Mail, tabloide que informó que JLo compartió en días pasados una fotografía desde presuntamente parece una de las habitaciones de la propiedad ubicada en Beverly Hills y valuada en 68 millones de dólares.

Ante la duda, una fuente cercana a la actriz y cantante manifestó que no es descabellado que ella aún haga vida en la mansión. “Jennifer se queda ahí porque sigue siendo suya, así que, ¿por qué no? Además, su nueva casa en Hidden Hills está en obras, por lo que aún no sería cómodo mudarse”.

Venta

Hace dos meses trascendió que la propiedad, que fue puesta a la venta en junio de 2024 y está valorada en 68 millones de dólares, ha sido retirada del mercado.

Según un experto en bienes raíces consultado por la revista People, la acción de la expareja responde a un movimiento financiero tras no encontrar a un comprador para la mansión.

"Si bien esperaban vender la propiedad, también dudaban en asumir una gran pérdida. Bajaron el precio para conseguir más interés y cuando eso no ocurrió, les aconsejaron sacarlo del mercado. Fue una decisión de negocios que tomaron juntos", comentó la fuente a la revista.

La Diva del Bronx y el protagonista de Argo intentaron vender la propiedad en privado antes de hacer el anuncio de la separación.

Sin embargo, el objetivo no fue logrado y un mes después se puso a la venta pública y con el objetivo de salir más rápido de ella, bajaron el precio. Aún así, no hallaron un comprador.

TMZ y Us Weekly reportaron recientemente que Affleck ha buscado bajar el monto de la propiedad, pero López se rehúsa.

“Jennifer cree que pueden conseguir más dinero por la vivienda, así que quiere mantener el precio actual. Pero, el mercado inmobiliario no está a la altura y no se vende”, declaró un insider a Us Weekly.

“Ben desea deshacerse de ella porque su divorcio terminó y anhela cortar todos los lazos y acabar con todo".

