lunes 22  de  septiembre 2025
CELEBRIDADES

Reese Witherspoon habla de sanar tras relación abusiva

Reese Witherspoon señaló que tras romper ese vínculo tuvo que: “reprogramar su cerebro”, para recuperar la seguridad perdida

En esta foto de archivo tomada el 19 de enero de 2020, la actriz estadounidense Reese Witherspoon llega a la 26 edición anual de los Screen Actors Guild Awards en el Shrine Auditorium de Los Angeles. La productora de Witherspoon es comprada por una nueva empresa respaldada por capital privado.

En esta foto de archivo tomada el 19 de enero de 2020, la actriz estadounidense Reese Witherspoon llega a la 26 edición anual de los Screen Actors Guild Awards en el Shrine Auditorium de Los Angeles. La productora de Witherspoon es comprada por una nueva empresa respaldada por capital privado.

AFP/Jean-Baptiste Lacroix
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La actriz Reese Witherspoon abrió su corazón en una reciente entrevista para el pódcast The Interview del New York Times, donde relató cómo logró sanar después de salir de una relación abusiva que marcó profundamente su autoestima y confianza personal.

La ganadora del Oscar, de 49 años, contó que la agresión no fue física, sino psicológica y verbalmente abusiva, lo que la llevó a creer durante años las críticas y descalificaciones que recibía de su pareja. “Mi espíritu había sido disminuido porque pensé que todas esas cosas horribles que esa persona decía de mí eran verdad”, expresó.

Lee además
Jennifer López asiste al estreno de El beso de la mujer araña durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.
CELEBRIDADES

Jennifer López y Ben Affleck vuelven a poner en venta su mansión de lujo
Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.
MÚSICA

Bad Bunny cierra su residencia en Puerto Rico con Marc Anthony

Witherspoon señaló que tras romper ese vínculo tuvo que: “reprogramar su cerebro”, para recuperar la seguridad perdida. “Tuve que reconfigurar mi forma de pensar, trabajar en mi confianza y volver a creer en mí misma”, explicó. La actriz destacó lo difícil que fue enfrentar este proceso siendo una figura pública, con la presión constante de los medios y la falta de privacidad.

Este testimonio no es el primero en el que la estrella de Legalmente rubia comparte su experiencia. En 2018, ya había confesado a Oprah Winfrey que una relación abusiva la llevó a replantear quién era y lo que merecía. Sin embargo, esta vez ahondó en el impacto psicológico, enfatizando que el abuso no siempre es físico, sino que puede destruir emocionalmente a una persona.

Mensaje con impacto

Al contar su historia, Witherspoon busca dar visibilidad a un tema que afecta a muchas personas y que suele pasar inadvertido. “No tenía la madurez emocional para entender lo que estaba viviendo. Ahora sé lo importante que es hablar de estas experiencias y reconocer el abuso en todas sus formas”, dijo.

Su testimonio llega en un contexto en el que la conversación sobre la salud mental y la violencia de género cobra cada vez más fuerza en Hollywood y más allá, con movimientos como #MeToo y Time’s Up que han alentado a numerosas mujeres a compartir sus vivencias.

Hoy, Reese Witherspoon se muestra más fuerte y en paz consigo misma. Además de su consolidada carrera como actriz y productora, se ha convertido en un referente de resiliencia y superación. Su mensaje subraya que sanar es posible, incluso después de experiencias que marcan profundamente la vida.

Temas
Te puede interesar

"Dolores", la película brasileña que busca conquistar San Sebastián

Camilo confiesa que tiene cuadros hechos con sangre de sus hijas

Felipe VI y Letizia culminan viaje a Egipto con visita al Valle de los Reyes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
ESCÁNDALO

Claudia Sheinbaum en jaque mate por un caso que apunta a los carteles de droga de México

Imagen del Centro Nacional de Huracanes monitoreando la Tormenta Tropical Gabrielle en el Atlántico subtropical central. Fecha: 21 de septiembre 2025.
ALERTA

Tormenta Gabrielle gana fuerza y se perfila como huracán en el Atlántico

Taylor Fritz del Equipo Mundial, el extenista Roger Federer, el jugador de la NBA Steph Curry de los Golden State Warriors y Carlos Alcaraz del Equipo Europeo posan antes de un partido individual durante el segundo día de la Laver Cup 2025 en el Chase Center el 20 de septiembre de 2025 en San Francisco, California. 
Tenis

Alcaraz cae derrotado en la Laver Cup

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
POLÍTICA

EEUU evalúa marco legal para ofensiva militar contra el narcoterrorismo transnacional

Te puede interesar

Actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Gabrielle se fortalece en el Atlántico y expertos vigilan dos nuevas ondas tropicales

Por DANIEL CASTROPÉ
Devin Bryant Johnson.
CONSTERNACIÓN

Hombre de Florida es acusado de asesinar a su madre, ¿fin de un ciclo de violencia doméstica?

Imagen referencial. 

Sismo de magnitud 4.6 se registra en California, con profundidad de 5.6 millas

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

Decenas de miles de personas se reunieron para rendir homenaje al activista conservador Charlie Kirk en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025.
EEUU

Trump encabeza homenaje en memoria del líder conservador Charlie Kirk ante miles de seguidores