Jeremías despide el 2025 en Caracas con el concierto "Todo es perfecto"

MIAMI.- Tras culminar con rotundo éxito su gira Singular, que lo llevó a Chile, Argentina, Ecuador y varias ciudades de Venezuela, Jeremías regresa a Caracas para presentar Todo es perfecto, un concierto especial junto a su banda, el domingo 7 de diciembre, a las 6:00 p.m., en el Centro Cultural Chacao.

El espectáculo no solo será un recorrido por sus himnos de siempre, como La cita, Poco a poco, Uno y uno igual a tres, sino que incluirá la presentación, en exclusiva, de algunos temas que formarán parte de su esperada nueva producción discográfica: De Lujo.

El cantautor se subirá al escenario para ofrecer un show vibrante, lleno de la energía y la inconfundible voz que lo han convertido en un artista icónico. Acompañado por su banda en vivo, promete una conexión especial con el público caraqueño que no ha dejado de cantar sus canciones a lo largo de su trayectoria.

Nuevos comienzos

Presentado por Ventura Espectáculos, con promoción de Álvaro Ruiz de EventoyMedio, Todo es perfecto será un emotivo reencuentro tras su periplo nacional e internacional.

El artista, cuya carrera se ha desarrollado principalmente entre Estados Unidos, Puerto Rico, España, Ecuador y Venezuela, mantiene clara su motivación: “mi objetivo es disfrutar el proceso, divertirme cantando y compartiendo con el público en cada presentación”.

Con Todo es Perfecto Jeremías parece iniciar un nuevo y emocionante capítulo en su carrera.

Las entradas para el esperado concierto se encuentran disponibles en las taquillas del Centro Cultural Chacao y Cinex, en línea a través de la plataforma de Liveri.com.ve y por medio de la app Cashea.

Trayectoria

La carrera de Jeremías, el destacado cantautor venezolano nacido en Londres, despegó formalmente en 2002 en España. Su álbum debut de 2003, con éxitos como La cita y Desde el bar, escaló a los primeros lugares de las listas de popularidad.

En 2005 se radica en Miami y su producción de 2006, Ese que va por ahí, fue un éxito en Latinoamérica y en el mercado hispano de Estados Unidos, siendo reconocido por la revista Billboard como uno de los mejores artistas latinos del año. Su tercer álbum, lanzado en 2008, generó sencillos que alcanzaron el número uno en la radio y le valió una nominación al Latin Grammy por mejor álbum vocal pop masculino.