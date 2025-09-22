lunes 22  de  septiembre 2025
Programa de Jimmy Kimmel vuelve a ABC

Más de 400 estrellas de Hollywood publicaron este lunes una carta de la Unión Americana de Libertades Civiles en defensa de Kimmel y la libertad de expresión

El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega a Una Noche con Jimmy Kimmel en el Hotel Roosevelt de Hollywood el 7 de agosto de 2019.&nbsp; &nbsp;

El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega a "Una Noche con Jimmy Kimmel" en el Hotel Roosevelt de Hollywood el 7 de agosto de 2019. 

 

AFP/Chris Delmas

LOS ÁNGELES.- El programa de Jimmy Kimmel, suspendido la semana pasada tras amenazas del gobierno estadounidense por comentarios del humorista sobre las consecuencias del asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, regresará el martes al aire, dijo este lunes Disney.

"El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país. Es una decisión que tomamos porque consideramos que algunos de los comentarios eran inoportunos", dijo en un comunicado Disney, dueña de la televisora ABC que emite Jimmy Kimmel Live.

Fuentes cercanas a la cadena indicaron que Jimmy Kimmel aclararía sus comentarios en el siguiente episodio, pero la presión aceleró la suspensión del programa
"Hemos pasado los últimos días en conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, decidimos que el programa vuelva al aire el martes".

Las amenazas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, que regula el sector en Estados Unidos) y la salida del aire del programa de Kimmel, quien muchas veces apunta sus dardos a la administración del presidente Donald Trump, generó críticas en la izquierda por infringir la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión en el país.

Artistas, comediantes y figuras del entretenimiento se sumaron a las críticas.

Más de 400 estrellas de Hollywood publicaron este lunes una carta de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en defensa de Kimmel y la libertad de expresión.

"Jimmy Kimmel fue retirado del aire después de que nuestro gobierno amenazó a una compañía privada con retaliaciones. Esto marca un momento sombrío para la libertad de expresión en nuestra nación", reza la misiva suscrita por astros como Tom Hanks, Jennifer Aniston, Meryl Streep y Pedro Pascal, protagonista de Star Wars: The Mandalorian and Grogu (2026), cuyo trailer fue revelado esta mañana por Disney.

Pero también cosechó cuestionamientos entre voces de la derecha como las del senador de Texas, Ted Cruz, y el animador Tucker Carlson.

"Me gusta Brendan Carr (...) Pero lo que dijo es tremendamente peligroso", comentó Cruz en su podcast la semana pasada.

"Puede que ahora resulte satisfactorio amenazar a Jimmy Kimmel, pero lo lamentaremos cuando se utilice para silenciar a los conservadores en Estados Unidos".

"Por las buenas o por las malas"

Kimmel insinuó el lunes pasado en su programa nocturno de variedades que el movimiento MAGA (Make America Great Again) de Donald Trump explotaba políticamente el asesinato de Kirk, un importante aliado del presidente.

Kirk, de 31 años, fue baleado el 10 de septiembre cuando participaba en un debate en un campus universitario de Utah. El sospechoso, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a las autoridades y está acusado de homicidio agravado.

"Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello", dijo Kimmel el lunes pasado.

Menos de dos días después, el director de la FCC, Brendan Carr, amenazó a la televisora ABC con acciones legales.

"Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. O estas compañías buscan la manera de cambiar la conducta, de actuar francamente respecto a Kimmel, o la FCC tendrá trabajo adicional por delante", advirtió Carr el miércoles.

En seguida Nexstar, a cargo de la mayor parte de los canales afiliados de ABC, dijo que no transmitiría el programa, y ABC siguió anunciando su salida del aire "indefinidamente".

Trump celebró la suspensión del programa, y llegó a decir el viernes que la cobertura negativa de su administración debería ser "ilegal".

