JLo, icono del año en los People's Choice Awards 2020

"Jennifer López tiene un atractivo global incomparable y durante más de dos décadas nos ha brindado algunas de las actuaciones más icónicas e inolvidables de todos los tiempos", dijo Jen Neal, gerente general de E! News, Live Events & Lifestyle Digital, en un comunicado reseñado por Telemundo.

"Por pavimentar el camino para artistas de todo el mundo y aumentar sin ayuda la representación de latinos en la música, el cine, la televisión y la moda, honramos a Jennifer López con el People's Icon de 2020", añadió Neal en el comunicado.

Este reconocimiento llega a la vida de JLo cuando la artista de 51 años de edad ha estrenado, recientemente, su dos nuevas producciones musicales junto al colombiano Maluma: Pa' Ti y Lonely.

A ello se suma el esperado estreno cinematográfico Marry Me, el cual llegará a los cines el Día de San Valentín de 2021. Proyecto que también comparte con el intérprete de Borró cassette.

JLo se inició Hollywood a principios de los años 90 como bailarina en la comedia In Living Color. También, fue parte del cuerpo de baile de la cantante Janet Jackson y desde ese entonces no ha dejado de entretener a sus seguidores.

Pero fue en 1997 cuando su nombre llegó a la fama gracias a su primer protagónico en la película biográfica Selena, en la que dio vida al papel de la fallecida cantante Selena Quintanilla.

Tras ello, se le ha visto protagonizar cintas icónicas como The Wedding Planner, Made in Manhattan, Selena y Hustlers. Además de interpretar innumerables éxitos musicales, tales como Jenny From the Block, Play, Let's Get Loud, entre otros.

Por estos y muchos logros más, los premios People's Choice Awards le rendirán homenaje en este 2020.