Joe Manganiello y actriz Caitlin O'Connor se comprometen

La pareja, que confirmó su relación en diciembre de 2023, anunció la noticia de su compromiso en publicaciones separadas en Instagram

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras dos años de relación, Joe Manganiello se comprometió con la actriz Caitlin O'Connor. La información la reportó TMZ, señalando que el actor nombró a O'Connor como su prometida durante un discurso en el Festival de Cine de San Diego.

La pareja anunció la noticia en publicaciones separadas en Instagram. Cada uno compartió en sus pies de foto que la propuesta tuvo lugar el martes 24 de junio, junto a una foto de ellos con su chihuahua, Bubbles.

De acuerdo con la revista People, una fuente aseguró que a Manganiello 'le ha ido de maravilla' porque su nueva prometida ha sido buena para él.

"Están muy felices. Él quedó devastado y se sentía como un fracaso tras separarse de Sofía. Nunca imaginó que se divorciaría. Era muy exigente consigo mismo. Planeaba centrarse solo en el trabajo. Luego conoció a Caitlin y se enamoró rápidamente. Está agradecido por otra oportunidad", explicó la fuente, refiriéndose al matrimonio del actor con Sofía Vergara.

Vergara y Manganiello estuvieron casados desde 2015 hasta que él solicitara el divorcio en 2023. Dos meses después, iniciaron los rumores de un romance con O'Connor.

En diciembre de 2023, el actor de True Blood y O'Connor confirmaron la relación durante su debut en la alfombra roja de una gala en la ciudad de Nueva York.

Ella es presentadora y actriz. Ha trabajado para ArsenicTV y la revista Maxim, entrevistando a diversas celebridades, desde Hailey Bieber hasta Post Malone. También ha aparecido en Two and a Half Men.

