John Lennon, a 43 años de su asesinato en Nueva York

Su muerte dejó un vacío en la música del siglo XX, pues el intérprete de Imagine pasó a ser uno de los artistas con más influencia a partir de la década de los 60'.

John Lennon y su voz en el 2023

El cumplimiento de los 43 años del asesinato de John Lennon viene acompaño de un hito musical: a finales de noviembre el último sencillo de los Beatles, Now and Then, se convirtió en el primer número uno del cuarteto británico en las listas de popularidad del Reino Unido en 54 años.

Basadas en transmisiones de audio y video, descargas, CD y vinilos, The Official Charts Company anunció que el tema ascendió al número uno en Reino Unido, después de su lanzamiento el 2 de noviembre de 2023.

La canción, producida gracias a la Inteligencia Artificial (IA), fue compuesta por John Lennon en 1978, dos años antes de su fallecimiento, y fue terminada por Paul McCartney y Ringo Starr, los dos supervivientes del cuarteto de Liverpool.

Con la ayuda de la IA, también se incluyeron acordes de George Harrison, fallecido en 2001.

Es así como Now and Then pasó al primer número uno de la banda en las listas desde The Ballad of John and Yoko en 1969 y en el decimoctavo tema del grupo en liderar los registros de los más vendidos.

Control de armas

Con la muerte de John Lennon, su viuda, Yoko Ono, aprovechó el deceso del legendario músico para exigir un mayor control de armas.

"La muerte de un ser querido es una experiencia que deja una fuerte marca", dijo la artista en su cuenta de Twitter en 2020, quien aún vive en el edificio Dakota, en Manhattan.

"Después de 40 años, Sean, Julian y yo aún lo extrañamos. 'Imagine all the people living life in peace,' (Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz)", agregó cuando se cumplieron 40 años del asesinato, citando la canción de 1971 que coescribió con Lennon y que se convirtió en el sencillo más vendido de la carrera como solista del ex Beatle.

Nacido el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, John Winston Lennon trabajó en 12 producciones discográficas: Two Virgins (1968), Life with the Lions (1969), Wedding Album (1969), John Lennon/Plastic Ono Band (1970), Imagine (1971), Some Time in New York City (1972), Mind Games (1973), Walls and Bridges (1974), Rock 'n' Roll (1975), Double Fantasy (1980), Heart Play: Unfinished Dialogue (1983) y Milk and Honey (1984).