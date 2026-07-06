David Beckham firma "La Pelota del Mundial" del actor Julián Gil

MIAMI.- Durante la cobertura que realiza de la Copa del Mundo 2026 , Julián Gil ha concentrado sus esfuerzos en reunir las firmas de figuras más prominentes del fútbol en la llamada Pelota del Mundial . En redes sociales, el actor ha compartido algunos de estos importantes momentos.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr., Rodrigo De Paul y Vozinha, son algunos de los nombres que yacen en la esférica de Gil. Sin embargo, había una firma por la que había luchado desde el inicio del Mundial, pero que no había logrado: la de David Beckham .

No obstante, fue el domingo 6 de julio cuando el intérprete, con ayuda de Cruz Beckham, que la estampa del exfutbolista inglés llegó al balón.

En un video compartido en redes sociales, se aprecia a Gil llamando insistentemente a Beckham, quien no se había percatado de su solicitud. Por su parte, el tercer hijo del exfutbolista y la diseñadora de moda, Victoria Beckham, se encontraba sentado y pudo escuchar el clamor del actor.

Firma

Fue entonces cuando el cantante de 21 años se acercó a Julián, tomó el balón y se lo llevó a su padre para que lo firmara.

“Esta fue una de las firmas más difíciles de conseguir para La Pelota del Mundial y, sin duda, una de las que más me pidieron. Estuve más de media hora esperando e insistiendo, y ya me había acercado a David Beckham en cuatro ocasiones diferentes, en cuatro estadios distintos, sin lograr conseguir su firma. Pero sabía que esta era una firma muy especial y que tenía que estar en la pelota”, dijo Julián Gil en un video.

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El detalle del músico se viralizó en internet y ha sido aplaudido no solo por el propia actor sino también por usuarios quienes reconocen que detrás del hijo de una de las grandes figuras del deporte mundial, resalta la generosidad y la empatía.

"Esta historia tiene un protagonista inesperado: Cruz Beckham. Estoy convencido de que me vio tan insistente y con tantas ganas de cumplir esta misión, que tuvo un gesto increíble conmigo. Él mismo tomó la pelota, se la llevó a su papá y, gracias a ese detalle, pude conseguir una de las firmas más importantes de este proyecto".

Gil concluyó el video agradeciendo al socio del Inter de Miami.

"Gracias a David Beckham por la amabilidad de firmarla. Son esos pequeños gestos los que hacen que una historia como esta sea todavía más especial. Detrás de cada firma hay una historia”.