lunes 6  de  julio 2026
CELEBRIDADES

David Beckham firma "La Pelota del Mundial" del actor Julián Gil

Fue el domingo 6 de julio cuando el intérprete, con ayuda de Cruz Beckham, que la estampa del exfutbolista inglés llegó al famoso balón

El comunicador y actor Julián Gil asiste a una gala benéfica.

El comunicador y actor Julián Gil asiste a una gala benéfica.

Sureidy Rodríguez/DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Durante la cobertura que realiza de la Copa del Mundo 2026, Julián Gil ha concentrado sus esfuerzos en reunir las firmas de figuras más prominentes del fútbol en la llamada Pelota del Mundial. En redes sociales, el actor ha compartido algunos de estos importantes momentos.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr., Rodrigo De Paul y Vozinha, son algunos de los nombres que yacen en la esférica de Gil. Sin embargo, había una firma por la que había luchado desde el inicio del Mundial, pero que no había logrado: la de David Beckham.

Lee además
Travis Kelce y Taylor Swift reaccionan mientras los Edmonton Oilers y los Florida Panthers juegan durante el primer periodo del cuarto partido de la final de la Copa Stanley 2025 en el Amerant Bank Arena el 12 de junio de 2025 en Sunrise, Florida. 
CELEBRIDADES

Aseguran que Taylor Swift dedicó conmovedoras palabras a Travis Kelce en la boda
El diseñador de moda Jonathan Anderson agradece al público al final del desfile de moda de Dior para la colección de prêt-à-porter de mujer Primavera-Verano 2026, que tuvo lugar en París el 1 de octubre de 2025, en el marco de la Semana de la Moda de París.
MODA

Jonathan Anderson regresa a la pasarela de Dior tras diseñar vestido de Taylor Swift

No obstante, fue el domingo 6 de julio cuando el intérprete, con ayuda de Cruz Beckham, que la estampa del exfutbolista inglés llegó al balón.

En un video compartido en redes sociales, se aprecia a Gil llamando insistentemente a Beckham, quien no se había percatado de su solicitud. Por su parte, el tercer hijo del exfutbolista y la diseñadora de moda, Victoria Beckham, se encontraba sentado y pudo escuchar el clamor del actor.

Firma

Fue entonces cuando el cantante de 21 años se acercó a Julián, tomó el balón y se lo llevó a su padre para que lo firmara.

“Esta fue una de las firmas más difíciles de conseguir para La Pelota del Mundial y, sin duda, una de las que más me pidieron. Estuve más de media hora esperando e insistiendo, y ya me había acercado a David Beckham en cuatro ocasiones diferentes, en cuatro estadios distintos, sin lograr conseguir su firma. Pero sabía que esta era una firma muy especial y que tenía que estar en la pelota”, dijo Julián Gil en un video.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil)

El detalle del músico se viralizó en internet y ha sido aplaudido no solo por el propia actor sino también por usuarios quienes reconocen que detrás del hijo de una de las grandes figuras del deporte mundial, resalta la generosidad y la empatía.

"Esta historia tiene un protagonista inesperado: Cruz Beckham. Estoy convencido de que me vio tan insistente y con tantas ganas de cumplir esta misión, que tuvo un gesto increíble conmigo. Él mismo tomó la pelota, se la llevó a su papá y, gracias a ese detalle, pude conseguir una de las firmas más importantes de este proyecto".

Gil concluyó el video agradeciendo al socio del Inter de Miami.

"Gracias a David Beckham por la amabilidad de firmarla. Son esos pequeños gestos los que hacen que una historia como esta sea todavía más especial. Detrás de cada firma hay una historia”.

Temas
Te puede interesar

Actriz venezolana se abre paso en el cine internacional

Confirman que príncipe Harry no se alojará en Buckingham Palace durante visita a Londres

Publican fotos de la princesa Mette-Marit de Noruega luego del trasplante de pulmón

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ismail al-Thawabta (CR), jefe de la oficina de prensa del grupo terrorista Hamás, ofrece una rueda de prensa en el Hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 6 de julio de 2026. 
CONFLICTO

Hamás disuelve su órgano de gobierno en Gaza

El ex grandeliga Eliezer Alfonzo junto su hijo Eliezer Alfonzo Jr, su esposa Patricia Salazar y su hija Eliana Alfonzo
Béisbol

Hallan sin vida a la esposa e hija del exgrandeliga venezolano Eliezer Alfonzo

Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela tras ser vicepresidente del régimen madurista.
CORRUPCIÓN

Delcy Rodríguez se querella en España mientras tragedia en Venezuela depende de ayuda humanitaria

Expertos forenses llevan a cabo labores de identificación de cadáveres dispuestos en el suelo, cerca de ataúdes, en una morgue improvisada en el puerto de La Guaira (estado de La Guaira, Venezuela) el 29 de junio de 2026, días después de que dos terremotos sacudieran el país.
TRAGEDIA EN VENEZUELA

Delcy Rodríguez apuesta porque no haya estallido social tras terremotos

Comando Sur, en Doral, Florida, ayuda a Venezuela. 
ASISTENCIA

Comando Sur desde Doral, Florida, refuerza ayuda humanitaria tras terremoto en Venezuela

Te puede interesar

Comando Sur, en Doral, Florida, ayuda a Venezuela. 
ASISTENCIA

Comando Sur desde Doral, Florida, refuerza ayuda humanitaria tras terremoto en Venezuela

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Personas caminan por una calle en la ciudad de La Habana, Cuba.
Crisis energética

Cuba informa de un nuevo apagón total de la isla, el tercero en 2026

Imagen de referencia patrulla de policía.
TRAGEDIA

Muere un niño de 2 años hallado dentro de un vehículo en Hallandale Beach

Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela tras ser vicepresidente del régimen madurista.
CORRUPCIÓN

Delcy Rodríguez se querella en España mientras tragedia en Venezuela depende de ayuda humanitaria

Precio de la gasolina en Florida permanece estable. 
INVARIABLE

Florida mantiene estable el precio de la gasolina, Miami promedia $3.76 por galón