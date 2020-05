Jonathan Islas se une al elenco de la serie "Encerrados"

"Desde que me llegó el guión me encantó la historia y acepté. Han formado un buen elenco. Es una excelente oportunidad para hacer lo más que me gusta, que es actuar. Además, me permite trabajar en plena pandemia desde mi casa. Esta cuarentena me tiene muy ocupado trabajando en esta serie original producida por Juan Carlos Ramírez", señaló Islas, quien a lo largo de su trayectoria actoral ha trabajado en Colombia, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, entre otros países.