Jorge Almaraz: "El periodismo nace de una vocación social"

“Siempre he tenido muy clara la gran responsabilidad que implica estar frente a una cámara o a un micrófono, ya que son dos herramientas que potencian y expanden la voz de las personas. Por eso cuando cuento historias lo hago consciente de que puedo mejorar vidas, inspirar, o simplemente acompañar a quien me sigue, me escucha, o me ve. Y esa es la esencia y la razón por la que sigo ejerciendo mi profesión con profunda pasión”, dijo Jorge Almaraz a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Sobre su carrera

Jorge Almaraz recuerda que tenía 15 años cuando “por azares del destino” comenzó a colaborar en Radio Universidad de Guanajuato, la radiodifusora oficial de la casa de estudios ubicada en el estado cuna de la independencia mexicana.

“En aquel tiempo cursaba el penúltimo año de preparatoria, y esa experiencia cambió mi vida. Comencé a trabajar como auxiliar de cabina, y cuando tuve la oportunidad de pisar por primera vez un foro (estudio) en Televisa y de estar frente a cámara, descubrí que tenía un talento especial para expresarme y, por tanto, entendí que podía conectar con las personas”, recordó el periodista quien hoy, 35 años después, sigue vibrando con la magia del mundo de las comunicaciones como el primer día, y disfrutando del éxito de su carrera en Estados Unidos y en México, colaborando con distintas empresas y promoviendo su trabajo a través de diversas plataformas.

Una carrera al servicio de la comunidad hispana que nos demuestra que no hay edad ni época perfecta para trabajar por los sueños, ya que el presentador mexicano recibió la oportunidad profesional que tanto esperaba en Texas, justo un mes antes de que la pandemia del COVID-19 fuera decretada. Sin duda, una época adversa y llena de retos en la que Jorge Almaraz destacó por su forma de mantener la cercanía emocional con el público, generando contenidos diversos, y manteniendo la excelencia informativa.

“A pesar de todo lo que ocurrió se lograron coberturas de eventos trascendentes para el país y pude seguir informando, guiando, y transmitiendo la calma frente a una situación de emergencia sanitaria global. Por otra parte, en el año 2022 tuve la dicha de consolidarme como reportero y cosechar, cara a cara con nuestra gente, todo lo que se había sembrado años anteriores. Por lo que agradezco el apoyo incondicional de mis directivos y compañeros de Telemundo, ya que sin ellos nada de eso hubiese sido posible”, dijo el reportero, quien recibió el reconocimiento The Extra Mile, otorgado por la directiva de la empresa a profesionales que sobresalen.

De la mano de la comunidad

Agradeciendo la preferencia, credibilidad y el apoyo del público que ha recibido tras importantes coberturas como el último debate presidencial Trump-Biden, en Nashville, Tennessee; el impacto del huracán Hanna en el Valle del Río Grande, Texas; la crisis migratoria Eagle Pass, Texas; y la masacre en Robb Elementary School, en Uvalde; por mencionar algunos de los hechos noticiosos que han causado impacto nacional, Jorge Almaraz ha sido reconocido con dos Premios EMMY, galardones que llegan tras recibir nueve veces nominaciones a los prestigiosos premios de la Academia Nacional de las Ciencias y las Artes de Televisión.

Jorge Almaraz - Foto secundaria Jorge Almaraz, en cobertura especial desde Plaza de las Cruces, Uvalde, Texas, un año de después del tiroteo. Cortesía/ Jorge Almaraz

Sin duda, una carrera de éxito dentro y fuera del país, ya que también ha sido parte de transmisiones históricas como la visita del Papa Benedicto XVI a México, la muerte de la estrella de la música latina Juan Gabriel, la extradición del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, por mencionar algunos.

“Todos mis trabajos como reportero, presentador, corresponsal y enviado especial buscan informar, educar, empoderar, y beneficiar a nuestra comunidad. De ahí también surge mi interés por impulsar programas y campañas destinadas a apoyar y fortalecer a los grupos de latinos más vulnerables y de escasos recursos, ya sea distribuyendo útiles escolares o brindando orientación vocacional para los niños y jóvenes que -al igual que yo- anhelan construir una carrera en el ámbito de las comunicaciones”, expuso el presentador, quien sigue estrechando lazos con la comunidad a través de las redes sociales.

“Las redes sociales han venido a crear un nuevo vínculo entre nosotros los comunicadores y la audiencia a la que servimos. Leer el mensaje de una persona que vio una de mis historias en el noticiero, crea una conexión directa e inmediata que me conmueve y que es el motor impulsor para seguir sirviendo a mi comunidad”, finalizó.