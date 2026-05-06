Revelan causa de muerte de Nicholas Brendon, actor de "Buffy, la cazavampiros"

MIAMI.- La oficina del forense del condado de Putnam ha ratificado oficialmente las causas del deceso de Nicholas Brendon, actor reconocido por su papel en la serie Buffy the Vampire Slayer. Según el informe forense obtenido por la revista People, la muerte del intérprete se debió a causas naturales derivadas de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva.

El reporte clínico detalla que el factor determinante de la muerte fue un bloqueo del 90% en la arteria coronaria derecha. Asimismo, el documento identifica como condiciones contribuyentes una neumonía aguda y las secuelas de un infarto de miocardio previo, configurando un cuadro clínico de extrema fragilidad.

Declive de salud

El reporte pericial descarta cualquier indicio de criminalidad o irregularidad en el lugar de los hechos, señalando que "nada parecía fuera de lugar".

Theresa Fortier, allegada al actor y quien alertó a los servicios de emergencia, declaró a las autoridades que Brendon presentaba una tos persistente y se había automedicado, rechazando recibir atención hospitalaria pese a las recomendaciones de su entorno.

"Theresa declaró que el fallecido tenía una tos persistente... Ella le recomendó ir a un hospital, pero él se negó", suscribe el médico forense en el acta oficial.

La reticencia del actor a buscar asistencia médica profesional se vincula, según el informe, a una cirugía de espalda reciente. No obstante, los hallazgos de la autopsia revelaron patologías severas, incluyendo un corazón notablemente agrandado, estenosis coronaria múltiple e inflamación del intestino delgado, esta última secundaria a un shock cardiogénico.

Finalmente, el examen de material audiovisual grabado por el propio Brendon antes de su fallecimiento permitió a los peritos confirmar que su salud se encontraba en un declive crítico.

En dichas grabaciones, el actor presentaba una tos severa y una voz notablemente ronca, signos que coinciden con el diagnóstico final de neumonía y fallo cardiovascular que terminó con su vida el pasado mes de marzo.