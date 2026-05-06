Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Isabel Pantoja celebra en Miami cinco décadas de éxitos con la gira 50 Aniversario Tour, el viernes 15 de mayo a las 8 pm. Más información en www.kaseyacenter.com.

La cantante italiana Laura Pausini llega con la gira mundial Yo canto, el sábado 16 de mayo a las 8 pm. Más información enwww.kaseyacenter.com.

Escena

Tower Theater

La Casa de Bernarda Alba, clásico de Federico García Lorca, se presenta en las tablas del Tower Theater el viernes 15 de mayo a las 8:30 pm. En una casa blanca del sur de España, el calor y el silencio lo dominan todo. Bernarda Alba impone un luto de ocho años a sus cinco hijas tras la muerte de su segundo marido. Nadie entra ni sale: el mundo exterior queda prohibido. Pero dentro de esas paredes, el deseo, la envidia y la rebeldía hierven en secreto. Cuando aparece Pepe el Romano, un hombre que despierta pasiones ocultas, el encierro se convierte en una trampa mortal, reza la sinopsis. Más información www.ticketplate.com.

Teatro Trail

Florencia Rizzo, Michelle Dernersissian y Ender Benavides llevan una edición especial por el Día de las Madres del espectáculo Dios las Cría a la Sala Catarsis del Teatro Trail este jueves 14 de mayo a las 8:30 pm. Más información en www.teatrotrail.com.

Artes visuales

The Patricia and Phillip Frost Art Museum

El Museo de Arte Patricia y Phillip Frost presenta Modern Cuban Painters from Havana to New York Revisited, una exposición que explora la época de 1944, cuando el arte moderno cubano irrumpió en el panorama cultural estadounidense. La muestra se puede visitar hasta el 18 de octubre en la UniversidadInternacional de Florida, 10975 SW 17th St., en Miami. Más información enwww.frost.fiu.edu.

Letras

Books & Books

La autora Isabel Klee conversa sobre su nuevo libro Dogs, Boys, and other things I’ve cried about, este miércoles 13 de mayo, a las 7 pm, en la Congregational United Church of Christ, en Coral Gables. Mas información en www.eventbrite.com.