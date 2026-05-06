miércoles 6  de  mayo 2026
PLATAFORMAS

Serie "The Bear" lanza un capítulo especial de la última temporada

Un episodio que sigue a Richie y Mikey mientras se embarcan en un viaje por carretera desde Chicago hasta Gary (Indiana), para entregar un paquete

Serie The Bear.&nbsp;

Serie The Bear

Captura de pantalla/Youtube/FX Networks

MIAMI.- La serie The Bear ha lanzado por sorpresa un capítulo que es una precuela situada antes de la primera temporada y que a la vez funciona como un avance de la que será la quinta y última entrega de esta ficción, que se estrenará a finales de año.

Un episodio que sigue a Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Mikey (Jon Bernthal) mientras se embarcan en un viaje por carretera desde Chicago hasta Gary (Indiana), para entregar un paquete.

Lee además
La princesa Diana de Gales aparece en la foto antes de un concierto del oratorio Liverpool de Paul McCartney en Lille el 15 de noviembre de 1992.
TELEVISIÓN

Anuncian docuserie de la princesa Diana realizada con cinco horas de grabaciones inéditas
La cantante estadounidense Beyoncé llega a la Gala del Met de 2026, que celebra el Arte del Vestuario, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.
ALTRUISMO

Confirman que la Met Gala recaudó 42 millones de dólares

"Estamos muy emocionados de finalmente compartir esta pequeña aventura con Richie y Mikey", han señalado los dos actores en sus cuentas de la red social Instagram.

Un capítulo cuyo guión han escrito los dos intérpretes, que dan vida al primo y hermano, respectivamente, del protagonista de la serie, Carmine (Jeremy Allen White).

Sorpresa

La primera temporada comienza cuando, tras la muerte de Mikey, su hermano Carmine, un famoso chef, vuelve a su Chicago natal para gestionar el negocio familiar, un sencillo bar especializado en bocadillos.

"¡COUSINS! PRIMOS! CUGINI!!! ¡Peparados para Gary!", comienza el mensaje de los dos actores para anunciar un capítulo dirigido por Christopher Storer, el creador, director y productor ejecutivo de la serie.

Un "sueño hecho realidad" para Moss-Bachrach, personaje fijo de la serie, y Bernthal, que ha tenido alguna aparición en las temporadas anteriores, en algún flahsback.

El episodio explora la compleja relación entre Richie y Mikey, amigos íntimos desde pequeños, en un trayecto en el que visitan restaurantes locales, juegan al baloncesto, beben y hablan de sus vidas. Y a la vez tratan de volver a tiempo a casa para que Richie esté presente en el nacimiento de su hija.

Este capítulo de la producción de Hulu ya se puede ver en todo el mundo en Disney+.

La serie, protagonizada además por Ayo Edebiri, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott o Matty Matteson, ha ganado, entre otros premios, 21 Emmy y 5 Globos de Oro.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Hijo de la princesa Mette-Marit debe esperar sentencia de juicio en prisión

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Revelan causa de muerte de Nicholas Brendon, actor de "Buffy, la cazavampiros"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre con subidas a la espera de un acuerdo en Medio Oriente

Aviones F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) se preparan para una misión de combate nocturna durante la Operación Furia Épica, el 25 de marzo.
BLOQUE NAVAL

Avión de EEUU dispara a buque petrolero que intentó burlar bloqueo a puertos iraníes

Imagen referencial.
CONTROVERSIA EN AUGE

Acusan a Florida de desviar 5.000 millones anuales de fondos públicos al programa de vales escolares

El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navega en el Océano Índico en el área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.
Negociaciones

Trump anuncia pausa temporal del operativo militar para escoltar buques en Ormuz a petición de Pakistán

Trump aumenta la presión para llegar a acuerdo de paz y amenaza a Irán con nuevos bombardeos
CONFLICTO

Trump aumenta la presión para llegar a acuerdo de paz y amenaza a Irán con nuevos bombardeos

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
Conflicto

Trump ve "muy posible" un acuerdo con Irán tras últimas negociaciones: "No tendrá armas nucleares"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Michael Álvarez, presunto acusado en el caso.
BAJO INVESTIGACIÓN

Maestro en Homestead acusado de sellar con cinta adhesiva la boca de un estudiante

Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
INCOMPRENSIBLE

Florida mantiene en pausa expansión de KidCare para 40.000 niños pese a presión de organizaciones sociales

Una persona con un traje de protección contra materiales peligrosos (2R) es escoltada a una ambulancia desde un avión medicalizado que supuestamente transportaba a algunos de los pasajeros del crucero MV Hondius, presuntamente infectado con hantavirus, en el aeropuerto de Schiphol, cerca de Ámsterdam, el 6 de mayo de 2026.  
ALERTA

Avión que llevaba a infectados por hantavirus se ve obligado de aterrizar en Canarias

Aviones F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) se preparan para una misión de combate nocturna durante la Operación Furia Épica, el 25 de marzo.
BLOQUE NAVAL

Avión de EEUU dispara a buque petrolero que intentó burlar bloqueo a puertos iraníes