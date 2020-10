Jorge Cueva sobre romance con Chiquis Rivera: "Sí me gusta"

Cueva, también expresó que tenía varios años sin ver a la intérprete. "Tenía tres años que no la veía, desde la apertura pasada (del restaurant)".

En dicho encuentro, que de acuerdo a las declaraciones de Chiquis Rivera se trató de negocios, surgió un video que se hizo viral y en el que a ambos se les ve muy juntos.

"Nos caemos muy bien, nos tomamos el tequila, besos y eso fue todo", aseguró Jorge Cueva.

Con respecto a si el empresario le propuso ser su novia, el empresario respondió: "¡Qué pasó, eso ya no se usa. Estamos en México, perdón...!".

En cuanto a si ha tenido alguna relación con la familia de Chiquis Rivera, Cueva indicó que no.

"Nunca he convivido con Lorenzo Méndez. Y como lo repetí, sí conozco a Chiquis desde hace cuatro años por unos cumpleaños en los que me invitó Alicia Machado y otros artistas. A mi cantina van muchos artistas que me invitan a las fiestas. La conocí y me cayó muy bien, pero no la volví a ver desde hace tres años", puntualizó el nuevo socio empresarial de la hija de Jenni Rivera.