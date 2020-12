José Luis Rodríguez "El Puma": "Sigo dando gracias a Dios"

José Luis Rodríguez "El Puma", quien estuvo este año en el ojo del huracán al asegurar que no le preocupaba reconciliarse con sus hijas mayores Liliana y Lilibeth Rodríguez Morillo, aseguró que a lo largo de este tiempo había procesado varias lecciones.

"¿Y cuál es mi aprendizaje hasta ahora? Aprendí a que no porque se vaya más de prisa se llega primero. La vida es una carrera de resistencia donde lo importante no es andar velozmente sin disfrutar el aquí y el ahora, al igual que no importa caerse sino levantarse", expresó el artista.

Por otra parte, José Luis Rodríguez "El Puma" dijo que aprendió a contar solo con lo que tiene, y no con lo que no tiene. "Todos vamos de tránsito, nadie permanece para siempre; simplemente entramos, salimos, nacemos, morimos, el 'yo tengo' y 'lo mío', no existe. El que se aferra a eso sufrirá decepciones, y nunca llegará al desapego".

Asimismo, el cantante, quien profesa la religión cristiana, sostuvo: "Cuando me presentan a alguien y me dicen que tiene mucho dinero o que tiene un estatus social muy elevado, ya me predisponen, le guardo respeto, pero solamente eso. Lo trato exactamente igual que a cualquier persona, no me importa si es Presidente, Gobernador, Alcalde, Millonario o Famoso. Simplemente sé que todos somos iguales ante los ojos de Dios, y que ellos tendrán el mismo fin que yo".

Según el pensamiento de José Luis Rodríguez "El Puma": "Cuando venimos a este mundo nos entregan un cuerpo que tiene tiempo de caducidad, y que hay que entregarlo al final del camino, es decir, que nada nos llevamos sino solo el conocimiento adquirido, y el amor que hayamos dado".

"GRACIAS a todos por ayudarme a existir y a seguir adelante, que Dios me los bendiga, por siempre", culminó el texto.