José Luis Rodríguez habla sobre muerte de El Puma Jr.

"Es un tema un poco delicado. Si tú eres débil, vas a buscar pelear; si eres fuerte, vas a perdonar; pero si eres sabio, vas a ignorar. Entonces, el silencio y el ignorar, que es más complejo, pero al final siempre gana.... yo realmente no respondo a nada de ninguna agresión, de ninguna persona y me quedo tranquilo. Dios mismo se encarga de aclarar todas las cosas", declaró el artista de 80 años.

POLÉMICA Liliana: "El Puma no me quiere porque no le da la gana"

"Simplemente yo no hablé para nada y surgió una verdad que tenía que suceder; gracias a Dios la reconocieron, pero la verdad es que esto me lo guardo yo para la mini serie o docuserie, si es que la hago algún día. Pero hay cosas que no puedo decir ahora en este momento porque realmente lo guardo para mí", agregó José Luis Rodríguez, quien se encuentra promocionado un concierto que ofrecerá el 2 de diciembre en Miami.

José Luis Rodríguez prepara una docuserie

Aunque fue reconocido como El Puma Jr., por su parecido con José Luis Rodríguez, el intérprete de Agárrense de las manos siempre negó que existiera entre ambos un vínculo consanguíneo que los uniera como padre e hijo. Pero como el mismo artista lo enfatizó en el matutino de Univision, esta situación la contará a detalle en lo que próximamente será su docuserie, que aún no tiene fecha de estreno.

"Realmente son tan íntimas y tan personales, que prefiero decirlas -toda la verdad de mi vida- en un docuserie (para) que no se dude más de... no sé cuando va a ser, está ahí gestándose, pero no tengo nada concreto. Pero sí sé que hay algo que yo tengo que contar, que es mi verdad", aseveró El Puma, al hacer una reflexión acerca de los conflictos que surgen en la vida. "¿De donde viene la pelea?, de una persona que le agrede a otra y esta le responde. ¿Cuándo se acaba la discusión?, cuando una persona agrede y la otra no responde a la discusión, hasta ahí llegó, la otra mejilla y punto", dijo José Luis Rodríguez.

Anuncio de la muerte de El Puma Jr.

El 11 de octubre de 2023, Lilibeth y Liliana Morillo confirmaron el fallecimiento de Juan José Rodríguez en un comunicado que compartieron en sus redes sociales.

"Como familia, compartimos la dolorosa y lamentable noticia del fallecimiento de Juan José Rodríguez, El Puma Jr., en Pereira, Colombia. Las causas de su muerte aún se desconocen y se estarán haciendo las respectivas investigaciones. Humildemente solicitamos el debido respeto en este difícil momento, que como familia estamos viviendo. Honraremos tu vida y tu memoria amado Juan José Puma Jr. nuestro!", reza el escrito que acompaña un video en el que se ve al hombre compartiendo con las Morillo.

Juan José Rodríguez tenía 53 años.