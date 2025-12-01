lunes 1  de  diciembre 2025
EN LAS REDES

Juan Carlos I comparte video para conmemorar 50º aniversario de llegar al trono

Juan Carlos abdicó en 2014 en favor de su hijo Felipe tras una serie de controversia relacionadas con sus finanzas y vida privada que empañaron su popularidad

El rey emérito Juan Carlos I de España recibe ayuda a su llegada a la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (no aparece en la foto), en la iglesia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja de Madrid el 6 de abril de 2024.

El rey emérito Juan Carlos I de España recibe ayuda a su llegada a la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (no aparece en la foto), en la iglesia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja de Madrid el 6 de abril de 2024.

AFP/Oscar del Pozo

MADRID.- El rey emérito español Juan Carlos I, en el exilio desde 2020 a raíz de diferente escándalos y polémicas, publicó de forma inesperada un video difundido en redes sociales en el que alaba su trayectoria, a dos días del lanzamiento en España de sus memorias.

"Para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España, quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas", explicó el exjefe del Estado español.

Lee además
El cantautor y poeta Joaquín Sabina durante su actuación en el WiZink Center de Madrid el 20 de enero de 2020.
MÚSICA

Joaquín Sabina se retira oficialmente con último concierto en Madrid
En esta foto de archivo tomada el 22 de abril de 2019, la actriz estadounidense Scarlett Johansson, protagonista de Black Widow, llega al estreno mundial de Avengers: Endgame de Marvel Studios en el Centro de Convenciones de Los Angeles.
POLÉMICA

Scarlett Johansson defiende polémico apoyo a Woody Allen
Embed

Juan Carlos abdicó en 2014 en favor de su hijo Felipe tras una serie de controversia relacionadas con sus finanzas y su vida privada que empañaron su popularidad. Se autoexilió a Abu Dabi en 2020.

El rey emérito no participó en ninguna de las celebraciones organizadas con motivo del 50º aniversario de su llegada al trono, que se produjo el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del dictador Francisco Franco, quien lo había designado como su sucesor.

La Casa Real aseguró no saber nada de este video. "No entendemos qué objetivos persigue. Y no vemos que sea ni necesario ni oportuno".

Memorias

Según el diario local El Mundo, Juan Carlos habría pedido a su entorno que difundiera ampliamente este video de un minuto y medio, publicado dos días antes del lanzamiento en España de su libro autobiográfico titulado Reconciliación, ya publicadas en Francia a principios de noviembre.

"He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país sin distorsiones, contado por alguien que vivió la transición en primera persona", agregó Juan Carlos, que aparece en el video delante de una bandera española ondeando al fondo.

Defendiendo la monarquía y su papel en la transición, el rey emérito hizo un llamamiento a apoyar a su hijo, el rey Felipe, en el trabajo que es unir a los españoles.

La publicación de las memorias de Juan Carlos, que salieron a la venta en Francia unas semanas antes del 50º aniversario de la muerte de Franco, causó revuelo, especialmente por los comentarios elogiosos que el antiguo monarca dedica al dictador, que gobernó España durante décadas tras su victoria en la Guerra Civil de 1936-1939.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Nail Art se convierte en alta cultura durante la Miami Art Week

Cantautor Mori explora la vulnerabilidad desde una mirada contemporánea

William Levy expone cómo ha sido la experiencia de trabajar con su hija

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral anuncia "empate técnico" entre candidatos de derecha en presidenciales de Honduras

Imagen referencial de una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos.
IMPORTANTE

Estas son las fechas clave del pago del Seguro Social para cerrar el año 2025

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
TENSIÓN EN EL CARIBE

Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional para tratar la situación de Venezuela

Los republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
FUERTES REACCIONES

Líderes políticos del sur de Florida celebran virtual triunfo conservador en Honduras

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
EEUU

Trump afirma que suspensión de decisiones de asilo en EEUU tomará "mucho tiempo"

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
TENSIÓN EN EL CARIBE

Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional para tratar la situación de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral anuncia "empate técnico" entre candidatos de derecha en presidenciales de Honduras

Imagen referencial de oficiales de la TSA realizando el chequeo a pasajeros.
ANUNCIO

Viajar por EEUU sin Real ID tendrá un costo: TSA anuncia tarifa de $45

Logo a la entrada de uno de los centros de la farmacéutica británica AstraZeneca.
COMERCIO

Reino Unido cierra acuerdo de "cero aranceles" con EEUU en productos farmacéuticos

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre en negativo, pero a la expectativa de nueva reducción de tasas