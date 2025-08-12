martes 12  de  agosto 2025
Juan Carlos I evalúa una adaptación de sus memorias al estilo "The Crown"

Aunque no se ha confirmado, se rumora que Netflix ofreció al rey emérito español un millonario acuerdo para el desarrollo de una serie sobre su vida

El rey emérito Juan Carlos I llega a Sanxenxo (Pontevedra), a 17 de abril de 2024.

Europa Press/ Elena Fernández
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Las memorias del rey emérito de España Juan Carlos I llegará a las librerías el 12 de noviembre. El libro titulado Reconciliación fue escrito por el monarca de la mano de la biógrafa franco-venezolana, la historiadora Laurence Debray. No obstante, en los últimos días ha corrido el rumor sobre un presunto acuerdo para llevar la historia a una reconocida plataforma de streaming.

Según informó el portal The Objective, fuentes gubernamentales afirman que el emérito evalúa una oferta millonaria de Netflix para ejecutar una serie sobre su vida, aprovechando el impulso que tendrá el lanzamiento de sus memorias en las vísperas del 50 aniversario de su proclamación.

"La propuesta sobre la mesa es producir un mínimo de seis capítulos y que el lanzamiento en la plataforma sea a nivel mundial. De ahí que la negociación la esté liderando la empresa matriz de Netflix, que envió recientemente a Abu Dabi a uno de sus cargos más importantes para explicar a don Juan Carlos en qué consistiría la serie. No se trataría de una película biográfica en la que se entrevistaría al monarca y otras personas, sino de una serie de ficción inspirada en hechos reales con actores de reparto al estilo The Crown, la conocida producción sobre la Familia Real británica que ha tenido varias temporadas gracias a su éxito internacional", reseñó el medio digital.

"En la serie se recrearía la historia de Juan Carlos I y los sucesos políticos y personales más relevantes de su largo reinado entre 1975 y 2014. El negociador de Netflix ha dejado claro que tendrían que salir tanto los problemas fiscales por los que pasó el rey emérito hace cinco años tras conocerse una donación saudí de 100 millones de dólares (64,8 millones de euros al cambio de entonces), como las diferentes mujeres que han pasado por su vida, desde la reina Sofía a Corina Larsen pasando por Bárbara Rey. Las citadas fuentes subrayan que Felipe VI está informado de la iniciativa que Netflix está negociando con su padre", agrega.

Presunto rechazo

Sin embargo, la revista ¡HOLA! señala que fuentes cercanas al padre de Felipe VI no está interesado en la ejecución de un proyecto audiovisual que plasme su historia.

"No está ni mucho menos en los planes de don Juan Carlos seguir la estela de otros miembros de la realeza como han sido los duques de Sussex o Marta Luisa de Noruega que sí han firmado acuerdos con plataformas, audiovisuales", reza lo expuesto por la revista.

Por lo pronto, solo se espera la publicación de Reconciliación, primera biografía escrita por un antiguo monarca español y en la que se espera revele mayores detalles sobre algunos de los episodios más importantes de la historia de España, su reinado y momentos polémicos que protagonizó.

