Juanes recuerda a su madre en emotivo homenaje a su hijo Dante

MIAMI.- Juanes atraviesa días de duelo tras el fallecimiento de su madre, doña Alicia Vásquez, quien murió a los 95 años. En medio de la tristeza, el artista decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje que unió dos sentimientos poderosos: el dolor por la partida de su madre y la celebración por el cumpleaños de su hijo Dante.

“Hoy estás de cumpleaños loco Dante. Gracias por ser la fuerza de mis días, por tu corazón y tu alma vieja en cuerpo joven, por ser el mejor hermano para Luna y Paloma y el mejor amigo para tus amigos”, escribió el intérprete de La camisa negra.

En el mismo texto, evocó la memoria de su madre con palabras cargadas de cariño: “Gracias por haber sido tan especial con tu abuela que tanto te adoraba. Te adoro loco loco. Te celebro hoy y siempre. ¡Feliz cumpleaños!”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JUANES (@juanes)

El mensaje estuvo acompañado de dos fotografías que conmovieron a sus seguidores: una de Dante en su infancia y otra en la que aparece abrazando a su abuela Alicia, ambos sonriendo frente a la cámara. La imagen, ahora marcada por la ausencia, adquirió un valor incalculable para el artista y su familia.

Las reacciones no tardaron en llegar. Colegas y amigos, como el actor Manolo Cardona, expresaron su apoyo con mensajes de aliento: “Un abrazo grande para vos y toda la familia”.

Sus seguidores, por su parte, no solo celebraron a Dante, sino que también acompañaron a Juanes con palabras de pésame: “Siento mucho tu pérdida, Juan”.

La partida de doña Alicia representa un golpe duro para el músico, quien en distintas ocasiones había compartido el profundo amor y admiración que sentía por ella, destacándola como su inspiración y guía tanto en su vida personal como en su carrera artística. En esta dualidad de celebración y despedida, Juanes mostró una vez más la sensibilidad que lo caracteriza, recordando que el amor familiar sigue siendo su mayor fuerza incluso en medio del dolor.