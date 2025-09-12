viernes 12  de  septiembre 2025
DUELO

Juanes recuerda a su madre en emotivo homenaje a su hijo Dante

Con motivo del cumpleaños del tercer hijo de Juanes y Karen Martínez, el intérprete colombiano dedicó un mensaje al joven en el que recordó a su madre

Juanes y su esposa, Karen Martínez.

Juanes y su esposa, Karen Martínez.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Juanes atraviesa días de duelo tras el fallecimiento de su madre, doña Alicia Vásquez, quien murió a los 95 años. En medio de la tristeza, el artista decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje que unió dos sentimientos poderosos: el dolor por la partida de su madre y la celebración por el cumpleaños de su hijo Dante.

“Hoy estás de cumpleaños loco Dante. Gracias por ser la fuerza de mis días, por tu corazón y tu alma vieja en cuerpo joven, por ser el mejor hermano para Luna y Paloma y el mejor amigo para tus amigos”, escribió el intérprete de La camisa negra.

Lee además
El cantante colombiano Juanes
OBITUARIO

Muere a los 95 años Alicia Vásquez, madre de Juanes
Gerardo Riverón y Marilyn Romero interpretan Las sillas, de Eugène Ionesco.
CULTURA

Taller de dirección y nueva sala de buen teatro en Miami

En el mismo texto, evocó la memoria de su madre con palabras cargadas de cariño: “Gracias por haber sido tan especial con tu abuela que tanto te adoraba. Te adoro loco loco. Te celebro hoy y siempre. ¡Feliz cumpleaños!”.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por JUANES (@juanes)

El mensaje estuvo acompañado de dos fotografías que conmovieron a sus seguidores: una de Dante en su infancia y otra en la que aparece abrazando a su abuela Alicia, ambos sonriendo frente a la cámara. La imagen, ahora marcada por la ausencia, adquirió un valor incalculable para el artista y su familia.

Las reacciones no tardaron en llegar. Colegas y amigos, como el actor Manolo Cardona, expresaron su apoyo con mensajes de aliento: “Un abrazo grande para vos y toda la familia”.

Sus seguidores, por su parte, no solo celebraron a Dante, sino que también acompañaron a Juanes con palabras de pésame: “Siento mucho tu pérdida, Juan”.

La partida de doña Alicia representa un golpe duro para el músico, quien en distintas ocasiones había compartido el profundo amor y admiración que sentía por ella, destacándola como su inspiración y guía tanto en su vida personal como en su carrera artística. En esta dualidad de celebración y despedida, Juanes mostró una vez más la sensibilidad que lo caracteriza, recordando que el amor familiar sigue siendo su mayor fuerza incluso en medio del dolor.

Temas
Te puede interesar

"The Glassworker": el hermoso y frágil cristal de la vida

Norkys Batista sobre Top Chef VIP: "Ahora soy mejor cocinera"

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Steve Cody, concejal de Palmetto Bay, en Miami-Dade-
REPUDIO

Piden renuncia de concejal de Palmetto Bay por calificar de "sacrificio apropiado" asesinato de Charlie Kirk

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona video
SUCESOS

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani saluda al público al final del desfile de Alta Costura primavera/verano 2018, el 23 de enero de 2018 en París. El gran diseñador italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años rodeado de sus seres queridos, según anunció su compañía el 4 de septiembre de 2025. 
MODA

Revelan detalles del testamento de Giorgio Armani

Te puede interesar

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. 
Conflicto bélico

Rusia anuncia que las negociaciones de paz con Ucrania están en "pausa" y mantiene exigencias

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Centro Nacional de Huracanes, sept. 12, 2025
CARIBE

Onda tropical avanza por el Atlántico

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

Audiencia Pública sobre el presupuesto de Hialeah para el año fiscal 2025-26. 
SIN ACUERDO

Hialeah pospone primer debate presupuestario tras dos votaciones fallidas