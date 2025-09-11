jueves 11  de  septiembre 2025
OBITUARIO

Muere a los 95 años Alicia Vásquez, madre de Juanes

Con la partida de Alicia Vásquez, Juanes pierde no solo a su madre, sino también a una de sus mayores fuentes de inspiración

El cantante colombiano Juanes

El cantante colombiano Juanes

Cortesía Prensa AGTE Live
Por Patricia Guillén

MIAMI.- El mundo de la música colombiana se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alicia Vásquez, madre del cantautor Juanes, ocurrido en la madrugada del lunes 8 de septiembre en Medellín. La noticia fue confirmada por medios nacionales e internacionales, que señalaron que la partida se dio por causas naturales, a los 95 años de edad.

Aunque el equipo del artista no ha ofrecido declaraciones públicas, trascendió que Juanes y su familia atraviesan este momento en total privacidad. La figura de Alicia Vásquez no solo fue importante en la vida personal del cantante, sino también en su carrera artística, pues su influencia quedó plasmada en varias de sus canciones y hasta en un tatuaje que Juanes lleva en honor a ella.

Lee además
Natti Natasha ensaya para la ceremonia de los Latin AMAs 2023, que se llevará a cabo este jueves, 20 de abril, en el MGM Grand Arena en Las Vegas.
FAMOSOS

Natti Natasha dice que revelará el sexo de su bebé en los Premios Juventud
Nina Dobrev y Shaun White asisten a la película The Albies de la Fundación Clooney para la Justicia el 28 de septiembre de 2023 en la ciudad de Nueva York.
CONTROVERSIA

Actriz Nina Dobrev y el deportista Shaun White ponen fin a su compromiso

Uno de los mayores legados de Alicia en la trayectoria del artista fue una de sus frases más recordadas: “La vida es un ratico”. Estas palabras inspiraron el título del exitoso álbum que Juanes lanzó en 2007 y que marcó un hito en la música latina, consolidando aún más su proyección internacional.

Alicia Vásquez

Alicia Vásquez estuvo casada con Javier Aristizábal, con quien tuvo seis hijos. La familia sufrió la pérdida del padre en 1995, un hecho que también marcó profundamente al intérprete de A Dios le pido. Desde entonces, la madre del cantante se convirtió en un pilar fundamental para él y sus hermanos.

Los mensajes de solidaridad y condolencias no se han hecho esperar en redes sociales, donde seguidores de todo el mundo han enviado palabras de apoyo al artista. Aunque Juanes no ha emitido un comunicado oficial, se espera que en los próximos días se pronuncie públicamente para agradecer las muestras de cariño.

Con la partida de Alicia Vásquez, Juanes pierde no solo a su madre, sino también a una de sus mayores fuentes de inspiración. Su legado perdurará en la obra musical del artista, donde queda inmortalizada la sabiduría y ternura con la que acompañó la vida de su hijo.

Temas
Te puede interesar

Nicky Jam y Beéle logran No. 1 con "Hiekka" en Billboard

Aseguran que fue filtrado otro video íntimo de Isabella Ladera y Beéle

Muere el primer actor venezolano Eduardo Serrano

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
EEUU

Gobernador de Utah afirma que el asesinato de Charlie Kirk es "político"; FBI libera a detenido

El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
ATAQUE

Activista conservador Charlie Kirk muere tras atentado en un evento en la universidad de Utah

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.
FÚTBOL

Barcelona se estrena como local en un estadio de solo 6.000 localidades

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.
MÚSICA

Karol G hace historia con "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Te puede interesar

Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025. video
IDEOLOGÍA

Polémica en el Parlamento Europeo: la izquierda rechaza el minuto de silencio por Charlie Kirk

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jacqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
HOMENAJE

Hialeah honra a víctimas del 11 de septiembre en el 24.º aniversario de los atentados

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

El FBI publicó un par de fotografías del posible autor material del disparo que hirió mortalmente a harlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 
INVESTIGACIÓN

El FBI publica nuevas fotos de una persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca