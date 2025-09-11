Muere a los 95 años Alicia Vásquez, madre de Juanes

MIAMI.- El mundo de la música colombiana se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alicia Vásquez, madre del cantautor Juanes, ocurrido en la madrugada del lunes 8 de septiembre en Medellín. La noticia fue confirmada por medios nacionales e internacionales, que señalaron que la partida se dio por causas naturales, a los 95 años de edad.

Aunque el equipo del artista no ha ofrecido declaraciones públicas, trascendió que Juanes y su familia atraviesan este momento en total privacidad. La figura de Alicia Vásquez no solo fue importante en la vida personal del cantante, sino también en su carrera artística, pues su influencia quedó plasmada en varias de sus canciones y hasta en un tatuaje que Juanes lleva en honor a ella.

Uno de los mayores legados de Alicia en la trayectoria del artista fue una de sus frases más recordadas: “La vida es un ratico”. Estas palabras inspiraron el título del exitoso álbum que Juanes lanzó en 2007 y que marcó un hito en la música latina, consolidando aún más su proyección internacional.

Alicia Vásquez

Alicia Vásquez estuvo casada con Javier Aristizábal, con quien tuvo seis hijos. La familia sufrió la pérdida del padre en 1995, un hecho que también marcó profundamente al intérprete de A Dios le pido. Desde entonces, la madre del cantante se convirtió en un pilar fundamental para él y sus hermanos.

Los mensajes de solidaridad y condolencias no se han hecho esperar en redes sociales, donde seguidores de todo el mundo han enviado palabras de apoyo al artista. Aunque Juanes no ha emitido un comunicado oficial, se espera que en los próximos días se pronuncie públicamente para agradecer las muestras de cariño.

Con la partida de Alicia Vásquez, Juanes pierde no solo a su madre, sino también a una de sus mayores fuentes de inspiración. Su legado perdurará en la obra musical del artista, donde queda inmortalizada la sabiduría y ternura con la que acompañó la vida de su hijo.