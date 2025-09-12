Norkys Batista sobre Top Chef VIP: "Ahora soy mejor cocinera"

MIAMI.- A Norkys Batista su paso por la competencia culinaria Top Chef VIP le sirvió para descubrir una nueva pasión: la cocina. Aunque la actriz y modelo venezolana asegura que ya le gustaba cocinar antes de concursar antes las cámaras de Telemundo , ahora disfruta más la experiencia de crear platillos.

“Me gustaba cocinar, pero no era precisamente lo que más me apasionara, o sea, siempre tengo buena disposición para la cocina. Aunque me cuesta un poco arrancar, una vez que arranco empiezo y le pongo aquí, le pongo allá. Pero ahora después de Top Chef VIP me gusta mucho más”, reveló Norkys Batista en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Fue maravillosa la experiencia como cocinera; enseñan técnicas de cocina, por ejemplo, cómo tomar el cuchillo, cómo sellar una proteína, los tiempos de cocción. Fue una escuela; me siento muy afortunada y bendecida de haber estado en un reality que más allá de haber sido una competencia fue una escuela para mí. Tengo mucho que agradecerle a Telemundo por esta oportunidad. Estoy muy contenta por todos los conocimientos, porque ahora soy mejor cocinera. Antes no sentía deseos de preparar una receta, hoy sí hay días en los que me levanto con ganas de preparar sushi, porque aprendí a hacer sushi, me queda espectacular, según mi esposo, mi hijo y mis sobrinos, que les encanta. También preparo algunos postrecitos, entonces sí le he agarrado gustico al asunto”, añadió Batista, quien ya no forma parte del programa.

Su reciente eliminación de la competencia le tomó por sorpresa, a pesar de que asegura que no hay certezas en cuanto a lo que ocurre en cada trasmisión del reality.

“La verdad todo es impredecible en Top Chef VIP, todos estamos para ganar, pero sin duda alguna sí me sorprendió, no me lo esperaba. La primera vez que estuve en amenaza de eliminación fue cuando entró Elvis Crespo, pero cuando anunció su salida me salvé porque ese día, estoy segura, que la eliminada iba a ser yo, pero me salvó la campana, así que tengo mucho que agradecerle a Elvis Crespo. Estoy contenta, porque casi llego al top 10 en Top Chef VIP y eso me llena de mucho orgullo”, contó.

El platillo que el jurado calificó la noche que salió de la competencia fue un pescado en papillote con puré de plátano.

“En mi salida tuve que trabajar un pescado. En el reto de eliminación teníamos que elegir el pescado que queríamos cocinar. Yo escogí un mero y lo preparé al papillote con un puré de plátano con un demi-glace (salsa francesa), que quería que fuera con vino tinto, pero le hice caso a la chef Tita y lo hice con blanco. El plato estuvo bueno, les encantó la cocción del pescado, el sabor, pero no había un equilibrio de sabores, tenía mucho dulzor entre el gustico del papillote, que tenía mango también, más el puré de plátano, más el del demi-glace. Entonces entre los tres, mi plato era el que más errores tenía por lo dulzor, y así fui eliminada”, recordó.

Aunque la actriz asegura que supo relacionarse con otros concursantes, reconoce que el set de un reality show no es precisamente un entorno propicio para amistades sinceras.

“Con la mayoría me la llevé súper bien hasta el final. Por supuesto, en la forma en la que me despedí, creo que no fue del agrado de la mayoría por lo sincera que fui. De hecho, para muestra un botón, en todo lo que estamos viendo en los episodios después de mi salida se nota claramente que no dije mentiras. Son todos unos hipócritas, mentirosos, falsos, muy chismosos todos, demasiado. Hay mucha hipocresía dentro del grupo. Pero bueno, entiendo que es una competencia y que tiene sus estrategias, aunque esas estrategias los deje muy mal parados con el público”, expuso.

“Con Cristina me llevé muy bien desde el principio, no tuve ningún inconveniente con ninguno francamente, no peleé con nadie, no discutí, no tuve encontronazos, siempre fui muy solidaria con todos. Solo fui sincera en la forma cómo me despedí, porque expresé lo que pensaba del grupo. Pero en términos generales, no tuve discusión ni me llevé mal con nadie”, agregó.

Sobre si la interacción entre los concursantes esté dictada por un guion que maneja la producción del reality, comentó:

“No sé si forma parte de la edición del programa, aunque pareciera que fuera así. Sin embargo, creo que tiene un formato increíble, una audiencia impresionante. Todo lo que aprendemos en Top Chef VIP es una escuela, pero sin duda yo creo que sí forma parte de los realities. Es primera vez que estoy en un reality, que me encuentro con todo lo que viví y vi allí, así que creo que forma parte del show todo esto, aunque no me agrade mucho”.

“Sin duda alguna volvería a participar, pero ya más afilada. Si llegara a estar en otro reality, ya sé por dónde me tengo que ir y cuál es la línea”, respondió a la pregunta de si volvería o no a ser parte de un programa en un formato de esa índole.

Uno de sus favoritos que continúan en la competencia es Matías Ochoa.

“De los que quedan, la verdad son los más fuertes desde el inicio. Yo creo fielmente en Matías, me gusta mucho, es uno de mis favoritos. Angélica también es mi favorita. Cristina tiene talento, así que gane el mejor”, comentó.

Y ahora que su pasó por el set de un reality finalizó se prepara para regresar a su gran pasión: la actuación. Batista llevará la pieza Orgasmos a teatros de varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Miami.

“Arranco nuevamente la gira con mi obra que tiene más de 16 años en cartelera. Voy a estar en EEUU y en países, así que estoy puliendo los patines para arrancar con todo y destacarme en las tablas y hacer lo que más amo, que es actuar”.

Continúan en la competencia Lorena Herrera, Juan Soler, Cristina Porta, Matías Ochoa, Curvy Zelma, Angélica Celaya y Salvador Zerboni. Conforman el jurado los chefs Antonio “Toño” de Livier, Inés Páez “Tita” y Betty Vázquez.

El ganador del concurso culinario, que llega a su fin el 6 de octubre, recibirá un premio de 200 mil dólares en efectivo, además de ostentar el título Top Chef VIP.

Con la conducción de Carmen Villalobos, Telemundo transmite el reality de lunes a viernes, a las 7 pm, y los domingos en el mismo horario.