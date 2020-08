Juanes viaja por "La Vía Láctea" en homenaje a Zoé

Juanes toma el clásico de Zoé y lo reviste con su sello particular: un ritmo cadencioso, semi-funk, al cual se suma su característico fraseo vocal lleno de sabor, con el fin de recrear los versos como un ejercicio de baile y sensualidad.

"Hace unos meses me contactó el management de ZOE para invitarme a participar y cuando escuché la idea inmediatamente dije sí, porque Zoé es una banda muy importante para la música latinoamericana. Diría yo que gracias a Dios están ellos por ahí; no está Soda Stéreo pero está Zoé, está Café Tacuba, que son bandas muy importantes. Y cuando escuché varias opciones que me mandaron, Vía Láctea me conectó más en sí por la canción, la letra, la melodía. Mi acercamiento a la canción fue libre. Re-interpreté la canción como si fuera mía; cogí los acordes y empecé a cantarla como si fuera mi canción, empecé a imaginármela más o menos, obviamente, teniendo referencias de su disco MTV Unplugged y de su disco original. Quedé muy contento", expresó a través de un comunicado Juanes sobre esta versión que produjo junto a Sebastian Krys.

Un solo de trompeta se escucha a mitad de la canción antes de la aparición final del coro. Juanes logró reconstruir la estructura emocional de una canción de por sí entrañable.

La canción llega acompañada por un lyric video, que además de mostrar la letra de la composición, aporta elementos que dotan a cada línea de sentido y estilo.