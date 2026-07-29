miércoles 29  de  julio 2026
MÚSICA

Artistas Fharid On The Beat y Topboy TGR lanzan el álbum "President Mixtape"

Más que un álbum colaborativo, el proyecto busca retratar una generación de artistas que construye su propio camino desde una de las regiones con mayor riqueza cultural de Colombia

Los artistas Fharid On The Beat y Topboy TGR.&nbsp;

Los artistas Fharid On The Beat y Topboy TGR. 

Cortesía/RIMAS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI- Mientras el sonido urbano colombiano continúa expandiendo sus fronteras, nuevas ciudades comienzan a consolidar una identidad propia dentro del género. Buenaventura, reconocida históricamente por su riqueza cultural y musical, presenta una nueva apuesta con President Mixtape, un proyecto que reúne al productor Fharid On The Beat y al artista Topboy TGR, dos figuras que representan una nueva etapa para la escena del Pacífico colombiano.

Compuesto por ocho canciones, el mixtape explora una combinación de trap, reggaetón y otros sonidos urbanos desde una propuesta sonora que privilegia la elegancia, la identidad y una visión contemporánea del género.

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Más que un álbum colaborativo, el proyecto busca retratar una generación de artistas que construye su propio camino desde una de las regiones con mayor riqueza cultural del país.

Proyecto

El concepto de President Mixtape gira alrededor del liderazgo, la ambición y la autenticidad. Estos elementos atraviesan tanto la narrativa de las canciones como el universo visual del lanzamiento, proponiendo una estética que acompaña la evolución artística de ambos creadores.

Como parte del proyecto también participa Tony Monta, uno de los nombres más representativos de la escena urbana de Buenaventura, quien se suma como invitado especial en una colaboración que amplía la representación del talento de la ciudad dentro del álbum.

Uno de los aspectos diferenciadores del lanzamiento será su estrategia editorial. Además de la edición principal, interpretada por Topboy TGR, el proyecto tendrá una segunda versión integrada exclusivamente por las ocho pistas instrumentales, conservando el mismo orden del álbum original.

La iniciativa busca dar protagonismo al trabajo de producción de Fharid On The Beat y acercar estas composiciones a productores, DJs, creadores de contenido y oyentes interesados en la construcción musical detrás de cada canción.

El lanzamiento estará acompañado por una campaña de promoción digital que incluirá contenido audiovisual, estrategias en redes sociales, colaboraciones con creadores de contenido y acciones orientadas a fortalecer su alcance orgánico y editorial en plataformas de streaming.

Distribuido por RIMAS Entertainment y respaldado por el sello SlowRecords, President Mixtape representa un paso estratégico para consolidar una propuesta independiente con proyección internacional. Al mismo tiempo, refuerza el creciente protagonismo de Buenaventura dentro del panorama urbano colombiano, demostrando que el desarrollo del género continúa encontrando nuevas voces, productores y territorios desde donde evolucionar su sonido.

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