Julia Garner confirma que biopic de Madonna sigue en pie

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- La esperada biopic de Madonna vuelve a estar en marcha después de años de rumores y retrasos. La actriz Julia Garner, elegida por la propia Reina del Pop para interpretarla, confirmó en entrevista con W Magazine que el proyecto sigue en desarrollo y que se trata de un trabajo en curso.

El proyecto inicialmente fue pensado como una película de Universal Pictures, pero quedó en pausa en 2023 cuando Madonna centró todas sus energías en el Celebration Tour.

Ahora, la artista ha retomado la idea con un giro importante: la producción se convertirá en una miniserie de Netflix, lo que permitirá explorar con mayor detalle su vida y trayectoria.

Proceso de elección

Garner reveló también cómo fue el exigente proceso de audición que la llevó a conseguir el papel. La actriz tuvo que cantar y bailar frente a la propia Madonna, pese a no ser una bailarina profesional, y convencerla de que podía transformarse en ella. “Tuve que aprender a bailar y hacerlo frente a ella. Y cantar con ella. Fue un desafío enorme, pero pensé: ¿qué haría Madonna? Y lo hice”, confesó.

La decisión final fue de la propia cantante, que ha estado involucrada directamente en la dirección y el guion de la serie, garantizando que la historia se cuente desde su propia voz. Garner, conocida por su trabajo en Ozark y ganadora de un Emmy, aseguró que se siente honrada de encarnar a una figura tan influyente y desafiante en la cultura pop.

Aunque aún no hay fecha confirmada de rodaje ni de estreno, la confirmación de Garner disipa dudas sobre la cancelación del proyecto y alimenta la expectativa de los fanáticos. Todo apunta a que la miniserie mostrará tanto los inicios de Madonna en Nueva York como su ascenso a la fama mundial, con el tono provocador y auténtico que caracteriza a la artista.