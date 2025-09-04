Un corazón roto inspira el séptimo álbum de Sabrina Carpenter

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.

MIAMI.- La estrella del pop Sabrina Carpenter ha demostrado una vez más su capacidad para transformar experiencias personales en arte con el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, Man’s Best Friend. La cantante confesó que la inspiración detrás del proyecto surgió de una triste situación, una experiencia emocional reciente que, en lugar de hundirla, le dio fuerzas para crear.

En una entrevista con Apple Music , Carpenter explicó que el proceso creativo fue casi inmediato: “El disco salió de la nada”, dijo. La artista destacó que, a pesar del dolor, decidió no cargar con amargura hacia alguien a quien alguna vez amó: “No quiero ser enemiga de alguien a quien amé. Los amé”, confesó.

El álbum, estrenado el 29 de agosto, combina sonidos de pop, disco, funk y toques retro, mostrando una faceta más madura y audaz de la artista. El sencillo principal, Manchild, ya alcanzó el número uno en varios países, confirmando el magnetismo del proyecto.

Polémica

Sin embargo, Man’s Best Friend también generó polémica por su portada, donde se ve a Carpenter en una postura provocadora. Mientras algunos críticos la tacharon de inapropiada, la cantante defendió el concepto como una metáfora de las relaciones y del poder personal, asegurando que, pese a la imagen, ella mantiene el control.

La crítica ha descrito el disco como: “una fiesta para corazones rotos”, capaz de transformar el desamor en un producto vibrante, irónico y lleno de frescura.

Con este lanzamiento, Carpenter no solo reafirma su lugar en la cima del pop internacional, sino que también consolida su reputación como una artista capaz de desafiar expectativas y reinventarse constantemente.