Julián Gil le implora a Marjorie de Sousa para ver a su hijo

MIAMI.- Luego de que las cámaras de ¡Siéntese quien pueda! abordaran a Marjorie de Sousa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, y se negara hablar sobre por qué no le permite a Julián Gil estar presente en la vida de su hijo , el conductor del programa se expresó al respecto.

“Yo le agradezco al productor del programa (Carlos Mesber) que me consultara sobre esta nota, porque me preguntó si estaba de acuerdo, y le dije abiertamente que sí, por respeto a mis panelistas, al público y mi hijo, hay que hacerlo. Sería muy fácil para decir no quiero hablar del tema, porque este es mi programa. Pero aquí estamos”, agregó el artista argentino de 52 años.

En el pase que realizó ¡Siéntese quien pueda! desde aeropuerto de la Ciudad de México, el reportero le preguntó a Marjorie de Sousa acerca de la relación que tiene con el padre de su hijo, Matías.

"Chao, los quiero mucho. Soy una dama, corazón, y de esto no voy a hablar en los medios. Dios los bendiga... mi vida, está mi hijo, por favor", respondió la actriz venezolana.

"Soy una dama, mi amor, y no hablo de los temas privados en los medios. De esto, no voy a hablar", enfatizó Maryorie de Sousa mientras caminaba en el aeropuerto en compañía de Matías.

“Tengo una mezcla de sentimientos, llevo meses escuchando a la señora decir que por que es una dama no va a hablar del tema. Creo que se le está faltando el respeto al niño, a mí como padre y al público”, cuestionó Julián Gil en el programa de la cadena UniMás.

Tras ello, el conductor le suplicó a Maryorie de Sousa que le permitiera compartir con el pequeño de 6 años.

“Te suplico, te imploro que me dejes estar en la vida de mi hijo. Matías merece estar en la vida de su padre, sus hermanos y de sus tías”, finalizó.

Sus compañeros en el programa Kerly Ruiz, Karla Gómez, Alejandra Jaramillo, Vanessa Arias, Álex Rodríguez y Catalina Mora reaccionaron expresándole su apoyo a Julián.

FUENTE: REDACCIÓN